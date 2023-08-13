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Церковный праздник 13 августа: чем нельзя сегодня заниматься и главная молитва дня

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Воскресенье 13 августа 2023 06:00
Церковный праздник 13 августа: чем нельзя сегодня заниматься и главная молитва дня Какой церковный праздник 13 августа (фото: freepik)
Автор: Styler

13 августа православная церковь чествует святого Евдокима Каппадокиянина.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Евдоким родился в IX в. в зажиточной семье христиан в Каппадокии (современная территория Турции). В раннем возрасте он дал обет безбрачия и посвятил свою жизнь Богу.

За столь благочестивую жизнь Евдокима оценил император, поэтому назначил его правителем Харсианской области. Евдоким управлял справедливо, заботился о вдовах и сиротах, помогал нуждающимся. Умер он в 33 года, а его нетленные мощи исцеляли больных.

Евдоким Каппадокиянин является покровителем дома и семьи.

Приметы на 13 августа

  • если муравьи закрывают вход в муравейник - будет дождь
  • ветреная погода - к снежной зиме
  • паутина летает в воздухе - еще будет жара
  • пчелы летят в поле - будет хорошая погода
  • после Евдокима ласточки гнезда не вьют

Что нельзя делать

  • кричать и ссориться дома
  • отправляться в путешествие или даже командировку
  • выбрасывать остатки пищи со стола
  • делать важные покупки, лучше отложить их на другой день
  • что-нибудь брать от незнакомцев

День ангела сегодня празднуют: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

Главная молитва дня

Поскольку Евдоким является покровителем семьи, сегодня нужно помолиться за близких.

"Милостивый Господи, Иисус Христос, который захотел провести долгие годы Своей земной жизни в назаретской Родине, умоляю Тебя, благослови мою дорогую семью: отца, мать, братьев, сестер, всех родных и близких.

Сошли им милость, чтобы всем сердцем любили Тебя, избавь от несчастий, дьявольских соблазнов и всякой беды. Подай согласие моей семье, ибо согласие это великий Твой дар. Помоги ее членам искренне любить друг друга сверхъестественной любовью Божией, которая наслаждает неприятности земной жизни.

Будь с нами в час смерти, чтобы из Твоей милости вышли мы из этого мира и пошли к Небу навеки прославлять Тебя. Пресвятая Богородица Мария, наша Мать и образец для каждой семьи, будь всегда с моей дорогой семьей". Аминь.

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