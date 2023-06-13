Церковне свято 13 червня: сьогодні можна і не можна робити, кому помолитися

Що не можна робити у це свято, як правильно молитися, хто має День ангела і всі традиції наших предків – у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Єрма - це апостол від сімдесяти, який жив у І ст. Єпископ, як свідчать церковні перекази, мав дар пророцтва і зцілення.

У народі свято отримало назву день Єремея Бобовника або Єремея Розпрягальника. Дата пов'язана із закінченням у цей час сезон сівби в полях, коли потрібно було розпрягати коней і давати їм відпочинок.

Єрма постраждав за віру в Христа, відмовившись вклонитися язичницьким ідолам на вимогу місцевого правителя, за що був страчений після жорстоких тортур - йому відрізали голову. Християнам вдалося забрати тіло мученика та таємно поховати.

Здавна на українських територіях цієї дати було заведено займатися повсякденними справами або просто відпочивати. Хазяйки на городі висаджували бобові культури.

Також люди приділяли час будинку, сім'ї, влаштовували посиденьки у колі друзів чи рідних.

Що не можна робити 13 червня

За повір'ям, якщо на Єрмея запрягти коня, то він занедужає і незабаром впаде, тому в цей день селяни навіть за гострих злиднів намагалися ходити пішки або відкладали справи на завтра.

Цього дня не можна сваритися із сусідами та близькими, інакше ще довгий час не зможете помиритися.

Народні прикмети на 13 червня

Якщо сьогодні ніч тепла, то буде хороший урожай овочів.

Якщо зозуля голосно кукує, то незабаром встановиться хороша погода.

Якщо дощ йде сьогодні, то врожай буде небагатим.

Павуки почали 13 червня плести павутину - чекай на потепління.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною.

Хто святкує День ангела 13 червня

День ангела (іменини) сьогодні відзначають: Борис, Роман, Філіпп, Христина, Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія.

Молитва

Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи у духовному зростанні і покаянні, щоб зміг я знайти спасіння і благодать у Христі.

Молюся, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку у подоланні життєвих труднощів і спокус.

Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення і змінити своє життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.

І хай життя моє буде сповнене вірою, надією і любов'ю до Бога і до ближніх.

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.