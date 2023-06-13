Церковный праздник 13 июня: что сегодня можно и нельзя делать, кому помолиться

Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков – в материале Styler.

В чем суть праздника

Ерма - это апостол от семидесяти, который жил в I в. Епископ, как гласят церковные предания, обладал даром пророчества и исцеления.

В народе праздник получил название день Еремея Бобовника или Еремея Распрягальника. Дата связана с окончанием в это время сезон сева в полях, когда нужно было распрягать лошадей и давать им отдых.

Ерма пострадал за веру в Христа, отказавшись поклониться языческим идолам по требованию местного правителя, за что был казнен после жестоких пыток - ему отрезали голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно похоронить.

Издавна на украинских территориях в эту дату было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры.

Также люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных.

Что нельзя делать 13 июня

По поверью, если на Ермея запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра.

В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, иначе еще долгое время не сможете помириться.

Народные приметы на 13 июня

Если сегодня ночь теплая, значит будет хороший урожай овощей.

Если кукушка громко кукует, значит скоро установится хорошая погода.

Если дождь идет сегодня, значит, урожай будет небогатым.

Пауки начали 13 июня плести паутину - жди потепления.

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.

Кто празднует День ангела 13 июня

День ангела (именины) сегодня отмечают: Борис, Роман, Филипп, Кристина, Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария.

Молитва

Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи у духовному зростанні і покаянні, щоб зміг я знайти спасіння і благодать у Христі.

Молюся, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку у подоланні життєвих труднощів і спокус.

Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення і змінити своє життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.

І хай життя моє буде сповнене вірою, надією і любов'ю до Бога і до ближніх.

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.