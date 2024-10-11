Церковне свято 12 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 12 жовтня у церковному календарі

Пров, Тарах та Андронік - це мученики, які сміливо сповідували свою віру в Римі під час жорстоких переслідувань християн. Пров вирізнявся благочестям і доброчесністю, що врешті призвело до його арешту і страти через відданість своїм переконанням.

Тарах також був християнином, який зазнав переслідувань за свої вірування, а його муки стали символом незламності духу. Андронік, ймовірно, був одним із супутників Прова та Тараха, і його життя переплітається з історіями інших мучеників, підкреслюючи спільність їхньої долі та страждань за Христову віру.

Пров, Тарах та Андронік (зображення: kyrios.org.ua)

Преподобний Косма народився в IV столітті в Фівах (сучасний Єгипет). Виховувався в християнській родині з раннього дитинства, що сприяло формуванню його глибокої віри. Він прийняв чернече життя та став учнем одного з відомих святих, присвятивши себе аскетизму, молитві і служінню Богу, що врешті призвело до його духовного вдосконалення.

Святий Косма зазнав гонінь, але незламна віра супроводжувала його в усіх труднощах. Його життя було сповнене подвигів: він активно практикував піст, молитву та благодійність, зцілюючи хворих і допомагаючи нужденним. Його чудеса та духовний дар привертали людей до віри, а після його мирної смерті пам'ять про нього вшановується в православному календарі на різні дні, підтверджуючи важливість його життєпису для чернечого життя і духовності.

Собор монастиря святого Косми в Колкондасі (фото: вікіпедія)

Що не можна робити

Не варто провокувати конфлікти з іншими, адже сварка може затягнутися і призвести до неприємних наслідків. Також не рекомендується проводити генеральне прибирання в цей час, оскільки це може закінчитися невдачею та додатковими труднощами.

Народні прикмети і традиції 12 жовтня

Вітер з півночі - скоро похолоднішає

Яскраво мерехтять зірки - чекайте на мороз

Тьмяні зірки - буде тепло

Чутно грім - скоро потеплішає

Багато зірок на небі - до гарного врожаю

Птахи летять низько до землі - до ранніх морозів.

В давнину цього дня готували насіння гороху та кукурудзи до весняного сезону, вважаючи, що правильний вибір моменту для посадки забезпечить добрий врожай.

У кого день ангела 12 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.

За гороскопом люди, які народилися 12 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 12 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: