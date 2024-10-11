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Церковный праздник 12 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 12 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

12 октября православные украинцы чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника и память святого преподобного Космы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 12 октября в церковном календаре

Пров, Тарах и Андроник – это мученики, смело исповедовавшие свою веру в Риме во время жестоких преследований христиан. Пров отличался благочестием и добродетелью, что в конце концов привело к его аресту и казни из-за преданности своим убеждениям.

Тарах также был христианином, подвергавшимся преследованиям за свои верования, а его мучения стали символом несокрушимости духа. Андроник, вероятно, был одним из спутников Прова и Тараха, и его жизнь переплетается с историями других мучеников, подчеркивая общность их судьбы и страданий за веру Христа.

Пров, Тарах и Андроник (изображение: kyrios.org.ua)

Преподобный Косма родился в IV веке в Фивах (современный Египет). Воспитывался в христианской семье с раннего детства, что способствовало формированию его глубокой веры. Он принял монашескую жизнь и стал учеником одного из известных святых, посвятив себя аскетизму, молитве и служению Богу, что в конце концов привело к его духовному совершенствованию.

Святой Косма претерпел гонения, но несгибаемая вера сопровождала его во всех трудностях. Его жизнь была полна подвигов: он активно практиковал пост, молитву и благотворительность, исцеляя больных и помогая нуждающимся. Его чудеса и духовный дар привлекали людей к вере, а после его мирной смерти память о нем почитается в православном календаре на разные дни, подтверждая важность его жизнеописания для монашеской жизни и духовности.

Собор монастыря святого Космы в Колкондасе (фото: википедия)

Что нельзя делать

Не стоит провоцировать конфликты с другими, ведь ссора может затянуться и привести к неприятным последствиям. Также не рекомендуется проводить генеральную уборку в настоящее время, поскольку это может закончиться неудачей и дополнительными трудностями.

Народные приметы и традиции 12 октября

  • Ветер с севера - скоро похолодает
  • Ярко мерцают звезды - ждите мороз
  • Тусклые звезды - будет тепло
  • Слышен гром - скоро потеплеет
  • Много звезд на небе - к хорошему урожаю
  • Птицы летят низко к земле - к ранним морозам.

В старину в этот день готовили семена гороха и кукурузы к весеннему сезону, считая, что правильный выбор момента для посадки обеспечит хороший урожай.

У кого день ангела 12 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

По гороскопу люди, родившиеся 12 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 12 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День экономиста
  • Международный день крика разочарования
  • Международный день африканских пингвинов
  • Всемирный день хосписной и паллиативной помощи
  • Всемирный день мигрирующих птиц
  • День астрономии.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 и новой дате и традициях праздника.

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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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