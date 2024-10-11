Церковный праздник 12 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

12 октября православные украинцы чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника и память святого преподобного Космы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Пров, Тарах и Андроник – это мученики, смело исповедовавшие свою веру в Риме во время жестоких преследований христиан. Пров отличался благочестием и добродетелью, что в конце концов привело к его аресту и казни из-за преданности своим убеждениям.
Тарах также был христианином, подвергавшимся преследованиям за свои верования, а его мучения стали символом несокрушимости духа. Андроник, вероятно, был одним из спутников Прова и Тараха, и его жизнь переплетается с историями других мучеников, подчеркивая общность их судьбы и страданий за веру Христа.
Пров, Тарах и Андроник (изображение: kyrios.org.ua)
Преподобный Косма родился в IV веке в Фивах (современный Египет). Воспитывался в христианской семье с раннего детства, что способствовало формированию его глубокой веры. Он принял монашескую жизнь и стал учеником одного из известных святых, посвятив себя аскетизму, молитве и служению Богу, что в конце концов привело к его духовному совершенствованию.
Святой Косма претерпел гонения, но несгибаемая вера сопровождала его во всех трудностях. Его жизнь была полна подвигов: он активно практиковал пост, молитву и благотворительность, исцеляя больных и помогая нуждающимся. Его чудеса и духовный дар привлекали людей к вере, а после его мирной смерти память о нем почитается в православном календаре на разные дни, подтверждая важность его жизнеописания для монашеской жизни и духовности.
Собор монастыря святого Космы в Колкондасе (фото: википедия)
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