Церковне свято 12 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Автоном був єпископом, який жив у III столітті. Відомий своєю діяльністю на теренах Римської імперії, зокрема в Греції. Він невпинно проповідував християнство, не зважаючи на численні небезпеки. Активно проповідував Євангеліє, зміцнюючи громаду християн, у місті Фессалоніки.

У часи правління імператора Діоклетіана, відомого своїми жорстокими гоніннями на християн, святого Автонома заарештували та довго катували. Попри величезні страждання і небезпеку, він залишився вірним Ісусу Христу.

Його героїчний подвиг і приклад духовної стійкості надихають вірян і до сьогодні. Життя святого Автонома служить нагадуванням про силу віри, здатну витримати навіть найжорстокіші випробування.

День пам’яті священномученика Автонома (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Лихословити чи лаятись

Відмовляти нужденним у допомозі

Пліткувати і бажати поганого.

Також не рекомендується ходити до лісу, адже здавна вірили, що завтра змії готуються до сплячки, тому можуть бути агресивними та нападати на людей. Окрім цього, зміям заборонено шкодити.

Народні прикмети і традиції 12 вересня

Весь день ясне небо - до теплої погоди

Вже опало листя з дерев - зима буде ранньою

Багато змій у лісі - до морозної зими

Багато жолудів - наступний рік буде врожайним.

За старими традиціями, завтра заведено зібрати горобину з другого врожаю, для зимових заготовок. Це також сприятливий день для укладення шлюбів, оскільки закінчується збір врожаю.

Також цей день чудово підходить для риболовлі. Вірять, що улов буде особливо щедрим, тому не варто упускати можливість насолодитися риболовлею.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: