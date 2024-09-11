Церковный праздник 12 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Автоном был епископом, жившим в III веке. Известен своей деятельностью на территории Римской империи, в частности в Греции. Он непрестанно проповедовал христианство, несмотря на многочисленные опасности. Активно проповедовал Евангелие, укрепляя общину христиан в городе Фессалоники.

Во времена правления императора Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан, святого Автонома арестовали и долго пытали. Несмотря на огромные страдания и опасность, он остался верен Иисусу Христу.

Его героический подвиг и пример духовной стойкости вдохновляют верующих и по сей день. Жизнь святого Автонома служит напоминанием о силе веры, способной выдержать даже самые жестокие испытания.

День памяти священномученика Автонома (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Злословить или ругаться

Отказывать нуждающимся в помощи

Сплетничать и желать плохого.

Также не рекомендуется ходить в лес, ведь давно верили, что завтра змеи готовятся к спячке, поэтому могут быть агрессивными и нападать на людей. Кроме того, змеям запрещено вредить.

Народные приметы и традиции 12 сентября

Весь день ясное небо - к теплой погоде

Уже опали листья с деревьев - зима будет ранней

Много змей в лесу - к морозной зиме

Много желудей - следующий год будет урожайным.

По старым традициям, завтра принято собрать рябину со второго урожая, для зимних заготовок. Это также благоприятный день для заключения браков, потому что заканчивается сбор урожая.

Также этот день отлично подходит для рыбалки. Верят, что улов будет особенно щедрым, поэтому не стоит упускать возможность насладиться рыбалкой.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: