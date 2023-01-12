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Церковне свято 12 січня: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини

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Четвер 12 січня 2023 06:01
Церковне свято 12 січня: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

12 січня православні віруючі вшановують пам'ять святої Анісії Солунської.

Про всі прикмети та заборони 12 січня - ми розповімо у матеріалі Styler.

Історія святої Анісії

Анісія народилася в III столітті у місті Солуні у Греції у багатій християнській родині. Вона рано стала сиротою. У спадок набула великого багатства. У ті часи за наказом імператора Максиміана християн переслідували, катували і стратили. Анісія знала, що багаті не можуть потрапити до Царства Небесного. Тому вона роздала свої гроші, відпустила на волю всіх рабів, а сама почала допомагати жебракам, сиротам та християнам.

Якось Анісія йшла на молитву і потрапила до натовпу людей, які поспішали до язичницького храму. Вона пропустила їх, але її помітив один із воїнів і звернувся до неї. Дівчина відповіла, що йде до християнської церкви. Воїн схопив її і захотів привести до свого храму, де під тиском змусив би принести жертву. Але Анісія вирвалася, проголошуючи ім'я Ісуса Христа. Тоді розлючений воїн витяг меч і вдарив її. Дівчина впала на землю. Її тіло поховали інші християни поряд із міською брамою і збудували будинок молитви.

Традиції цього дня

12 січня віруючі молилися святій Анісії про допомогу при хворобах шлунка.

Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде похмурою. Жінки традиційно готували страви із застреленої дичини, варили свинячі шлунки.

У давнину на Аніссю було заведено ходити в гості до рідні чи друзів, де влаштовувалися знатні застілля.

Старі перекази говорили, що ввечері 12 січня погань починала шаленіти і люди намагалися будь-якими шляхами уберегтися від її впливу.

Головні прикмети цього дня

  • Сніг у цей день віщує похмуре літо.
  • Дме південний вітер — буде тепле літо та рясний урожай
  • Вітер із заходу — річки будуть сповнені риби
  • Якщо 12 січня світить сонце — настане потепління. Незабаром з півдня прилетять перелітні птахи
  • Якщо не видно зірки на небі — зміниться погода
  • Гучно цвірінькають горобці - до потепління.

Що не можна робити 12 січня

  • Не можна приймати подарунки від чужих чи малознайомих вам людей
  • Не можна займатися гаптуванням і прясти — інакше це принесе нещастя
  • Не можна вживати їжу із сіллю – призведе до проблем зі здоров'ям
  • Не можна підбирати речі на перехрестях – до біди.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен : Макар, Лев, Данило, Антон, Марія, Ірина, Аріна та Анісія.

Раніше ми писали, коли потрібно колядувати, щедрувати та посівати.

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