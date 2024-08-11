Церковне свято 12 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святі мученики Аникита і Фотій жили в Нікомидії під час правління імператора Діоклетіана (284-305 рр.), який відомий жорстокими переслідуваннями християн.

Аникита служив у війську імператора та критикував його за гоніння, адже сам був вірував у Христа. Через це його жорстоко катували, після чого кинули на поживу голодному леву. Та звір не став нападати на святого.

Його племінник Фотій також прийняв християнство, через що потрапив до в’язниці. Імператор хотів змусити їх обох відмовитися від своєї віри, але ніщо не змогло зломити волю мучеників.

Тоді Аникиту і Фотія кинули в піч, і за ними у вогонь пішло безліч християн, яких надихали слова і подвиги святих. Пізніше було виявлено, що тіла святих залишилися неушкодженими.

Святі мученики Аникита і Фотій (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сперечатися і сваритися

Відмовляти у допомозі

Брехати чи пліткувати

Планувати помсту.

Також не рекомендується свататись, адже це приведе до відмови, або до серйозних проблем під час підготовки до весілля.

Наші пращури вірили, що завтра не можна ходити біля церкви, особливо незаміжнім дівчатам.

Народні прикмети і традиції 12 серпня

Зранку багато роси - до гарної погоди на тиждень

Густий туман над лісом - буде багато грибів

Похмуре небо - бабине літо швидко закінчиться

Іде гроза - осінь буде тривати довго.

З 12 серпня починають сіяти озимі. Також у цей день заведено прибиратися в коморах і погребах.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, В'ячеслав, Василь, Антон, Аркадій, Герман, Дмитро, Юхим, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Іван, Ілля, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: