Церковный праздник 12 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святые мученики Аникита и Фотий жили в Никомидии во время правления императора Диоклетиана (284-305 гг.), известного жестокими преследованиями христиан.

Аникита служил в войске императора и критиковал его за гонения, потому что сам верил в Иисуса. Из-за этого его жестоко пытали, после чего бросили в пищу голодному льву. Но зверь не стал нападать на святого.

Его племянник Фотий также принял христианство, из-за чего попал в тюрьму. Император хотел заставить их обоих отказаться от своей веры, но ничто не смогло сломить волю мучеников.

Тогда Аникиту и Фотия бросили в печь, и за ними в огонь пошло множество христиан, вдохновлявших слова и подвиги святых. Позже было обнаружено, что тела святых остались невредимыми.

Святые мученики Аникита и Фотий (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Спорить и ссориться

Отказывать в помощи

Врать или сплетничать

Планировать месть.

Также не рекомендуется свататься, ведь это приведет к отказу или серьезным проблемам во время подготовки к свадьбе.

Наши предки верили, что завтра нельзя ходить возле церкви, особенно незамужним девушкам.

Народные приметы и традиции 12 августа

Утром много росы - к хорошей погоде на неделю

Густой туман над лесом - будет много грибов

Пасмурное небо - бабье лето быстро закончится

Идет гроза - осень будет длиться долго.

С 12 августа начинают сеять озимые. Также в этот день принято убираться в амбарах и погребах.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Вячеслав, Василий, Антон, Аркадий, Герман, Дмитрий, Ефим, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Иван, Илья, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: