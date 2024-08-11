Церковный праздник 12 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Праздник 12 августа - завтра православные украинцы чествуют святых мучеников Фотия и Аникиты по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Святые мученики Аникита и Фотий жили в Никомидии во время правления императора Диоклетиана (284-305 гг.), известного жестокими преследованиями христиан.
Аникита служил в войске императора и критиковал его за гонения, потому что сам верил в Иисуса. Из-за этого его жестоко пытали, после чего бросили в пищу голодному льву. Но зверь не стал нападать на святого.
Его племянник Фотий также принял христианство, из-за чего попал в тюрьму. Император хотел заставить их обоих отказаться от своей веры, но ничто не смогло сломить волю мучеников.
Тогда Аникиту и Фотия бросили в печь, и за ними в огонь пошло множество христиан, вдохновлявших слова и подвиги святых. Позже было обнаружено, что тела святых остались невредимыми.
Святые мученики Аникита и Фотий (изображение: kyrios.org.ua)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Спорить и ссориться
- Отказывать в помощи
- Врать или сплетничать
- Планировать месть.
Также не рекомендуется свататься, ведь это приведет к отказу или серьезным проблемам во время подготовки к свадьбе.
Наши предки верили, что завтра нельзя ходить возле церкви, особенно незамужним девушкам.
Народные приметы и традиции 12 августа
- Утром много росы - к хорошей погоде на неделю
- Густой туман над лесом - будет много грибов
- Пасмурное небо - бабье лето быстро закончится
- Идет гроза - осень будет длиться долго.
С 12 августа начинают сеять озимые. Также в этот день принято убираться в амбарах и погребах.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Вячеслав, Василий, Антон, Аркадий, Герман, Дмитрий, Ефим, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Иван, Илья, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный День молодежи
- Всемирный день слона
- День виниловых пластинок.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.