Церковне свято 12 листопада: що не можна робити, щоб не накликати "чорну смугу" у житті

"Святителю Божий Іоане, милостивий захиснику бідних і тих, що у напастях перебувають! До тебе прибігаємо і тобі молимося, як до скорого захисника всіх, що в бідах та скорботах у Бога втіхи шукають. Не переставай молитися до Господа за всіх, що з вірою до тебе приходять!
Ти, бувши переповненим Христової любові та благості, явився як чудесна обитель доброчинності та милосердя і отримав собі ім’я "милостивий". Ти був, як ріка, що завжди наповнена щедрим милосердям і всіх спраглих щиро напуває. Віруємо, що після переселення твого від землі на небо збільшився в тобі дар благодаті цієї і ти став невичерпним джерелом усякої благості.
Зроби молитвами твоїми та заступництвом перед Богом всякі полегшення, щоб ті, що прибігають до тебе, отримували мир і спокій. Даруй їм полегшення у тимчасових скорботах і допомогу і в потребах життєвих, всели в них надію на вічне у Царстві Небесному упокоєння.
В житті своєму земному був ти пристановищем для всіх, хто мав якусь біду, потребу, недугу або терпів образу, і ніхто з тих, які приходили до тебе і просили милості без твоєї благості не залишилися. Те саме і нині, царюючи з Христом Богом на небесах, яви всім, що перед чесною твоєю поклоняються іконою і про допомогу та заступництво моляться.
Не лише сам ти чинив милість безпомічним, але й серця інших спонукав ти до допомоги немічним та милості до убогих. Піднеси, отже, і нині серця вірних на заступництво бідних, на утішення скорботних та заспокоєння немічних. І нехай не вичерпуються в них дари милості, але нехай вселиться в них та в дім цей, що з милістю ставиться до страждаючих, мир та радість в Дусі Святому, на славу Господа і Спаса нашого Ісуса Христа на віки віків". Амінь