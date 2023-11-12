Церковный праздник 12 ноября: что нельзя делать, чтобы не навлечь "черную полосу" в жизни

"Святитель Божий Иоанн, милостивый защитник бедных и пребывающих в напастях! К тебе прибегаем и тебе молимся, как к скорому защитнику всех, в бедах и скорбях у Бога утешение ищут. Не переставай молиться Господу о всех, что с верою к тебе приходят!
Ты, будучи переполнен любовью Христа и благости, явился как чудесный чертог благотворительности и милосердия и получил себе имя "милостивый". Ты был, как река, что всегда наполненная щедрым милосердием и всех жаждущих искренне поит. Веруем, что после переселения твоего от земли на небо увеличился в тебе дар этой благодати и ты стал неисчерпаемым сосудом всякой благости.
Сделай молитвами твоими и покровительством пред Богом всякие облегчения, чтобы прибегающие к тебе получали мир и покой. Подари им облегчение во временных скорбях и помощь и в нуждах жизненных, внуши в них надежду на вечное в Царстве Небесном упокоение.
В жизни своей земной был ты пристанищем для всех, кто имел какую-то беду, нужду, недуг или терпел оскорбление, и никто из тех, которые приходили к тебе и просили милости без твоей благости не остались. То же и ныне, царствуя с Христом Богом на небесах, яви всем, что перед честной твоей поклоняются иконой и о помощи и покровительстве молятся.
Не только сам ты делал милость беспомощным, но и сердца других побуждал ты к помощи немощным и милости к нищим. Поднеси и ныне сердца верных на покровительство бедных, на утешение скорбящих и успокоение немощных. И да не исчерпываются у них дары милости, но да вселится в них и в дом этот, который с милостью относится к страдающим, мир и радость в Духе Святом, во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа во веки веков". Аминь.