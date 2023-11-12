Церковне свято 12 листопада: що не можна робити, щоб не накликати "чорну смугу" у житті
12 листопада церква за новим календарем вшановує пам'ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Святий Іван народився на Кіпрі в VII ст. у багатій родині. Він одружився й завів дітей, але невдовзі дружина з дітками померла. Після цього Іван пішов у ченці. А згодом його запросили очолити патріаршу кафедру в Олександрії.
Під час свого патріаршества він викрив і вигнав з Олександрії єресь монофеліта-Антиохійця Фуллона. А ще він багато роздавав милостиню і допомагав бідним. Двічі на тиждень патріарх виходив до людей і приймав усіх нужденних: розбирав їхні чвари, допомагав скривдженим, роздавав милостиню.
Коли перси, вторгшись в Єгипет, погрожували Александрії, Іван відправився в Константинополь просити про надання військ для захисту міста, але на шляху він помер у рідному місті Амафунт у 619 році.
У давнину у цей день традиційно наші предки їздили на ринок, щоб скупити багато товару на зиму. Часто у цей період хворіли діти, тому у цей день треба було помолитися за їхнє здоров'я.
Також в часи Київської Русі у цю дату розпочинався весільний тиждень.
Прикмети дня
- цілий день йде сніг - весна буде пізня і холодна
- якщо вранці туман - чекайте потепління
- якщо хмари пливуть проти вітру - буде сильний снігопад
- яка сьогодні погода - такою буде і на початку грудня
Що сьогодні не можна робити
- купувати нове взуття, бо розпочнеться чорна смуга у житті
- ловити рибу і раків, бо улов буде мізерним
- сваритися й лихословити
- легковажити чужими порадами - сьогодні вони будуть справді помічні
- вирушати у далеку дорогу
День ангела сьогодні святкують: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Матвій, Микола, Олександр, Степан, Федір.
Головна молитва дня
"Святителю Божий Іоане, милостивий захиснику бідних і тих, що у напастях перебувають! До тебе прибігаємо і тобі молимося, як до скорого захисника всіх, що в бідах та скорботах у Бога втіхи шукають. Не переставай молитися до Господа за всіх, що з вірою до тебе приходять!
Ти, бувши переповненим Христової любові та благості, явився як чудесна обитель доброчинності та милосердя і отримав собі ім’я "милостивий". Ти був, як ріка, що завжди наповнена щедрим милосердям і всіх спраглих щиро напуває. Віруємо, що після переселення твого від землі на небо збільшився в тобі дар благодаті цієї і ти став невичерпним джерелом усякої благості.
Зроби молитвами твоїми та заступництвом перед Богом всякі полегшення, щоб ті, що прибігають до тебе, отримували мир і спокій. Даруй їм полегшення у тимчасових скорботах і допомогу і в потребах життєвих, всели в них надію на вічне у Царстві Небесному упокоєння.
В житті своєму земному був ти пристановищем для всіх, хто мав якусь біду, потребу, недугу або терпів образу, і ніхто з тих, які приходили до тебе і просили милості без твоєї благості не залишилися. Те саме і нині, царюючи з Христом Богом на небесах, яви всім, що перед чесною твоєю поклоняються іконою і про допомогу та заступництво моляться.
Не лише сам ти чинив милість безпомічним, але й серця інших спонукав ти до допомоги немічним та милості до убогих. Піднеси, отже, і нині серця вірних на заступництво бідних, на утішення скорботних та заспокоєння немічних. І нехай не вичерпуються в них дари милості, але нехай вселиться в них та в дім цей, що з милістю ставиться до страждаючих, мир та радість в Дусі Святому, на славу Господа і Спаса нашого Ісуса Христа на віки віків". Амінь
Раніше ми розповідали про те, які свята будуть у листопаді 2023 року.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.