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Церковне свято 12 листопада: що не можна робити, щоб не накликати "чорну смугу" у житті

Неділя 12 листопада 2023 06:00
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Церковне свято 12 листопада: що не можна робити, щоб не накликати "чорну смугу" у житті Яке церковне свято 12 листопада (фото: Freepik)
Автор: Styler

12 листопада церква за новим календарем вшановує пам'ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Святий Іван народився на Кіпрі в VII ст. у багатій родині. Він одружився й завів дітей, але невдовзі дружина з дітками померла. Після цього Іван пішов у ченці. А згодом його запросили очолити патріаршу кафедру в Олександрії.

Під час свого патріаршества він викрив і вигнав з Олександрії єресь монофеліта-Антиохійця Фуллона. А ще він багато роздавав милостиню і допомагав бідним. Двічі на тиждень патріарх виходив до людей і приймав усіх нужденних: розбирав їхні чвари, допомагав скривдженим, роздавав милостиню.

Коли перси, вторгшись в Єгипет, погрожували Александрії, Іван відправився в Константинополь просити про надання військ для захисту міста, але на шляху він помер у рідному місті Амафунт у 619 році.

У давнину у цей день традиційно наші предки їздили на ринок, щоб скупити багато товару на зиму. Часто у цей період хворіли діти, тому у цей день треба було помолитися за їхнє здоров'я.

Також в часи Київської Русі у цю дату розпочинався весільний тиждень.

Прикмети дня

  • цілий день йде сніг - весна буде пізня і холодна
  • якщо вранці туман - чекайте потепління
  • якщо хмари пливуть проти вітру - буде сильний снігопад
  • яка сьогодні погода - такою буде і на початку грудня

Що сьогодні не можна робити

  • купувати нове взуття, бо розпочнеться чорна смуга у житті
  • ловити рибу і раків, бо улов буде мізерним
  • сваритися й лихословити
  • легковажити чужими порадами - сьогодні вони будуть справді помічні
  • вирушати у далеку дорогу

День ангела сьогодні святкують: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Матвій, Микола, Олександр, Степан, Федір.

Головна молитва дня

"Святителю Божий Іоане, милостивий захиснику бідних і тих, що у напастях перебувають! До тебе прибігаємо і тобі молимося, як до скорого захисника всіх, що в бідах та скорботах у Бога втіхи шукають. Не переставай молитися до Господа за всіх, що з вірою до тебе приходять!

Ти, бувши переповненим Христової любові та благості, явився як чудесна обитель доброчинності та милосердя і отримав собі ім’я "милостивий". Ти був, як ріка, що завжди наповнена щедрим милосердям і всіх спраглих щиро напуває. Віруємо, що після переселення твого від землі на небо збільшився в тобі дар благодаті цієї і ти став невичерпним джерелом усякої благості.

Зроби молитвами твоїми та заступництвом перед Богом всякі полегшення, щоб ті, що прибігають до тебе, отримували мир і спокій. Даруй їм полегшення у тимчасових скорботах і допомогу і в потребах життєвих, всели в них надію на вічне у Царстві Небесному упокоєння.

В житті своєму земному був ти пристановищем для всіх, хто мав якусь біду, потребу, недугу або терпів образу, і ніхто з тих, які приходили до тебе і просили милості без твоєї благості не залишилися. Те саме і нині, царюючи з Христом Богом на небесах, яви всім, що перед чесною твоєю поклоняються іконою і про допомогу та заступництво моляться.

Не лише сам ти чинив милість безпомічним, але й серця інших спонукав ти до допомоги немічним та милості до убогих. Піднеси, отже, і нині серця вірних на заступництво бідних, на утішення скорботних та заспокоєння немічних. І нехай не вичерпуються в них дари милості, але нехай вселиться в них та в дім цей, що з милістю ставиться до страждаючих, мир та радість в Дусі Святому, на славу Господа і Спаса нашого Ісуса Христа на віки віків". Амінь

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