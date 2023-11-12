Церковне свято 12 листопада: що не можна робити, щоб не накликати "чорну смугу" у житті

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Святий Іван народився на Кіпрі в VII ст. у багатій родині. Він одружився й завів дітей, але невдовзі дружина з дітками померла. Після цього Іван пішов у ченці. А згодом його запросили очолити патріаршу кафедру в Олександрії.

Під час свого патріаршества він викрив і вигнав з Олександрії єресь монофеліта-Антиохійця Фуллона. А ще він багато роздавав милостиню і допомагав бідним. Двічі на тиждень патріарх виходив до людей і приймав усіх нужденних: розбирав їхні чвари, допомагав скривдженим, роздавав милостиню.

Коли перси, вторгшись в Єгипет, погрожували Александрії, Іван відправився в Константинополь просити про надання військ для захисту міста, але на шляху він помер у рідному місті Амафунт у 619 році.

У давнину у цей день традиційно наші предки їздили на ринок, щоб скупити багато товару на зиму. Часто у цей період хворіли діти, тому у цей день треба було помолитися за їхнє здоров'я.

Також в часи Київської Русі у цю дату розпочинався весільний тиждень.

Прикмети дня

цілий день йде сніг - весна буде пізня і холодна

якщо вранці туман - чекайте потепління

якщо хмари пливуть проти вітру - буде сильний снігопад

яка сьогодні погода - такою буде і на початку грудня

Що сьогодні не можна робити

купувати нове взуття, бо розпочнеться чорна смуга у житті

ловити рибу і раків, бо улов буде мізерним

сваритися й лихословити

легковажити чужими порадами - сьогодні вони будуть справді помічні

вирушати у далеку дорогу

День ангела сьогодні святкують: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Матвій, Микола, Олександр, Степан, Федір.

Головна молитва дня