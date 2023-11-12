Церковный праздник 12 ноября: что нельзя делать, чтобы не навлечь "черную полосу" в жизни

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Святой Иоанн родился на Кипре в VII в. в богатой семье. Он женился и завел детей, но вскоре жена с детьми умерли. После этого Иван пошел в монахи. Через несколько лет его пригласили возглавить патриаршую кафедру в Александрии.

Во время своего патриаршества он разоблачил и выгнал из Александрии ересь монофелита-антиохийца Фуллона. А еще он много раздавал милостыню и помогал бедным. Дважды в неделю патриарх выходил к людям и принимал всех нуждающихся: разбирал их споры, помогал обиженным, раздавал милостыню.

Когда персы, вторгшись в Египет, угрожали Александрии, Иван отправился в Константинополь просить об предоставлении войск для защиты города, но по пути он умер в родном городе Амафунт в 619 году.

В прежние времена в этот день традиционно наши предки ездили на рынок, чтобы скупить много товара на зиму. Часто в этот период болели дети, поэтому в этот день нужно было помолиться за их здоровье.

Также во времена Киевской Руси в эту дату начиналась свадебная неделя.

Приметы дня

целый день идет снег - весна будет поздняя и холодная

если утром туман - ждите потепления

если облака плывут против ветра - будет сильный снегопад

какая сегодня погода - такой будет и в начале декабря

Что сегодня нельзя делать

покупать новую обувь, потому что начнется черная полоса в жизни

ловить рыбу и раков, потому что улов будет скудным

ссориться и злословить

пренебрегать чужими советами - сегодня они будут действительно полезными

отправляться в дальний путь

День ангела сегодня отмечают: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Матвей, Николай, Александр, Степан, Федор.

Главная молитва дня