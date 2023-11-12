Церковный праздник 12 ноября: что нельзя делать, чтобы не навлечь "черную полосу" в жизни
12 ноября церковь за новым календарем чтит память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Святой Иоанн родился на Кипре в VII в. в богатой семье. Он женился и завел детей, но вскоре жена с детьми умерли. После этого Иван пошел в монахи. Через несколько лет его пригласили возглавить патриаршую кафедру в Александрии.
Во время своего патриаршества он разоблачил и выгнал из Александрии ересь монофелита-антиохийца Фуллона. А еще он много раздавал милостыню и помогал бедным. Дважды в неделю патриарх выходил к людям и принимал всех нуждающихся: разбирал их споры, помогал обиженным, раздавал милостыню.
Когда персы, вторгшись в Египет, угрожали Александрии, Иван отправился в Константинополь просить об предоставлении войск для защиты города, но по пути он умер в родном городе Амафунт в 619 году.
В прежние времена в этот день традиционно наши предки ездили на рынок, чтобы скупить много товара на зиму. Часто в этот период болели дети, поэтому в этот день нужно было помолиться за их здоровье.
Также во времена Киевской Руси в эту дату начиналась свадебная неделя.
Приметы дня
- целый день идет снег - весна будет поздняя и холодная
- если утром туман - ждите потепления
- если облака плывут против ветра - будет сильный снегопад
- какая сегодня погода - такой будет и в начале декабря
Что сегодня нельзя делать
- покупать новую обувь, потому что начнется черная полоса в жизни
- ловить рыбу и раков, потому что улов будет скудным
- ссориться и злословить
- пренебрегать чужими советами - сегодня они будут действительно полезными
- отправляться в дальний путь
День ангела сегодня отмечают: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Матвей, Николай, Александр, Степан, Федор.
Главная молитва дня
"Святитель Божий Иоанн, милостивый защитник бедных и пребывающих в напастях! К тебе прибегаем и тебе молимся, как к скорому защитнику всех, в бедах и скорбях у Бога утешение ищут. Не переставай молиться Господу о всех, что с верою к тебе приходят!
Ты, будучи переполнен любовью Христа и благости, явился как чудесный чертог благотворительности и милосердия и получил себе имя "милостивый". Ты был, как река, что всегда наполненная щедрым милосердием и всех жаждущих искренне поит. Веруем, что после переселения твоего от земли на небо увеличился в тебе дар этой благодати и ты стал неисчерпаемым сосудом всякой благости.
Сделай молитвами твоими и покровительством пред Богом всякие облегчения, чтобы прибегающие к тебе получали мир и покой. Подари им облегчение во временных скорбях и помощь и в нуждах жизненных, внуши в них надежду на вечное в Царстве Небесном упокоение.
В жизни своей земной был ты пристанищем для всех, кто имел какую-то беду, нужду, недуг или терпел оскорбление, и никто из тех, которые приходили к тебе и просили милости без твоей благости не остались. То же и ныне, царствуя с Христом Богом на небесах, яви всем, что перед честной твоей поклоняются иконой и о помощи и покровительстве молятся.
Не только сам ты делал милость беспомощным, но и сердца других побуждал ты к помощи немощным и милости к нищим. Поднеси и ныне сердца верных на покровительство бедных, на утешение скорбящих и успокоение немощных. И да не исчерпываются у них дары милости, но да вселится в них и в дом этот, который с милостью относится к страдающим, мир и радость в Духе Святом, во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа во веки веков". Аминь.
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