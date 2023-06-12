Церковне свято 12 червня: чому цей день особливий і що суворо заборонено робити

Традиції на Ісаака, що треба зробити

Наші предки вірили, що в цей день змії збираються на "зміїне весілля". Тому намагалися не вбивати змій, тому що вони потім могли мститися тому, хто заподіяв їм шкоду. Вірили також, якщо цього дня вкусить змія, то людину вже ніхто не врятує.

З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби, квасолю чи горох. Вважалося, що вони дадуть хороший врожай.

Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо вони посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися.

Також дата вдала для любовних справ і весілля, зачаття дитини. За спостереженнями наших предків, 12 червня навіть у безплідних пар виходить зачати дитя.

Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається. А ось сни в денний час могли провіщати неприємності.

Що не можна робити в цей день

Не вбивайте змій, бо їх родичі будуть мститися.

Не можна купатися у водоймі, можна зустріти русалок.

Заборонено працювати в полі чи займатися рукоділлям.

Не можна лаятися та сваритися.

Краще у цей день не йти гуляти в ліс, бо може вкусити змія.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним - накличеш біду відмовою.

Сьогодні не радять також заводити нових знайомств - нові люди можуть стати причиною нещастя і страждань.

Прикмети на 12 червня

якщо дощить, буде великий урожай грибів

пишні квіти на шипшині - до морозної і суворої зими

павуки активно плетуть павутину - до зміни погоди найближчими днями

спека з самого ранку - така погода буде і влітку

Іменини 12 червня відзначають:

Василь, Ісаак Антоніна, а також Ян.

Як помолитися, щоб захистити себе від змій і "всякої нечисті"

Натрапивши в лісі на шкурку змії, скажіть замовляння:

Всякий гад, всякий ворог

Чи не до мене, а від мене.

Ви помітите, що після цього у вас зменшиться недоброзичливців.

Щоб змія в лісі не вкусила, перед тим як увійти в ліс, прочитайте наступне замовляння:

Світ мертвих вам, мир живих нам.

Поповзи і замри, не ходи по лісі

За моєю стежкою, по травці-муравці,

Нині шлях буде мій.

Амінь.