Церковне свято 11 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 11 жовтня у церковному календарі

Пилип - один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який відіграв важливу роль у поширенні християнства. Походячи з Вифсаїда, що на березі Галілейського моря, його ім'я, яке може означати "той, хто любить коней", стало символом його віри та служіння.

Згідно з Євангелієм від Івана, Пилип був покликаний Ісусом до слідування за ним і швидко став одним із його учнів. Після Воскресіння Христа він активно проповідував у різних містах, зокрема в Самарії, де навернув до християнства багатьох людей, здійснюючи дива.

Одним із найвідоміших моментів його життя є зустріч із ефіопським євнухом. За повелінням Святого Духа Пилип підійшов до колісниці євнуха, який читав книги пророка Ісаї, і пояснив йому суть віри в Ісуса. Після цього євнух охрестився, і Пилип продовжував свою місійну діяльність, ймовірно, у Малій Азії та Єгипті. За різними джерелами, він загинув мученицькою смертю, або в місті Хіополь, або ж був розп'ятий на хресті.

Що не можна робити

У ці дні не рекомендується виходити з дому, оскільки це може бути небезпечно. Також слід утриматися від вживання будь-яких ягід, адже це може призвести до неприємностей. Важливо уникати ризикованих дій і не починати нових справ.

Народні прикмети і традиції 11 жовтня

Вітер з півдня - до суворої зими

Західний вітер - зима буде сніжною

Листя падає тильною стороною - до гарного врожаю.

Наші предки вважали, що цей день є дуже сприятливим для розв'язання родинних проблем. Вони вірили, що для досягнення добробуту важливо подати милостиню, адже це приносить благословення і гармонію в родину.

У кого день ангела 11 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіпп, Зінаїда.

За гороскопом люди, які народилися 11 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 11 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: