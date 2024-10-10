Церковне свято 11 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

11 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого апостола Пилипа за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Пилип - один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який відіграв важливу роль у поширенні християнства. Походячи з Вифсаїда, що на березі Галілейського моря, його ім'я, яке може означати "той, хто любить коней", стало символом його віри та служіння.
Згідно з Євангелієм від Івана, Пилип був покликаний Ісусом до слідування за ним і швидко став одним із його учнів. Після Воскресіння Христа він активно проповідував у різних містах, зокрема в Самарії, де навернув до християнства багатьох людей, здійснюючи дива.
Одним із найвідоміших моментів його життя є зустріч із ефіопським євнухом. За повелінням Святого Духа Пилип підійшов до колісниці євнуха, який читав книги пророка Ісаї, і пояснив йому суть віри в Ісуса. Після цього євнух охрестився, і Пилип продовжував свою місійну діяльність, ймовірно, у Малій Азії та Єгипті. За різними джерелами, він загинув мученицькою смертю, або в місті Хіополь, або ж був розп'ятий на хресті.
У ці дні не рекомендується виходити з дому, оскільки це може бути небезпечно. Також слід утриматися від вживання будь-яких ягід, адже це може призвести до неприємностей. Важливо уникати ризикованих дій і не починати нових справ.
Наші предки вважали, що цей день є дуже сприятливим для розв'язання родинних проблем. Вони вірили, що для досягнення добробуту важливо подати милостиню, адже це приносить благословення і гармонію в родину.
Завтра іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіпп, Зінаїда.
За гороскопом люди, які народилися 11 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 11 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.