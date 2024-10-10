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Церковный праздник 11 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 11 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

11 октября православные украинцы чтят память святого апостола Филиппа по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 11 октября в церковном календаре

Филипп - один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, сыгравший важную роль в распространении христианства. Исходя из Вифсаида, что на берегу Галилейского моря, его имя, которое может означать "любящего коней", стало символом его веры и служения.

Согласно Евангелию от Иоанна, Филипп был призван Иисусом к следованию за ним и быстро стал одним из его учеников. После Воскресения Христа он активно проповедовал в разных городах, в частности в Самарии, где обратил в христианство многих людей, совершая чудеса.

Одним из самых известных моментов его жизни является встреча с эфиопским евнухом. По повелению Святого Духа Филипп подошел к колеснице евнуха, читавшего книги пророка Исаии, и объяснил ему суть веры в Иисуса. После этого евнух крестился, и Филипп продолжал свою миссионерскую деятельность, вероятно, в Малой Азии и Египте. По разным источникам, он погиб мученической смертью, или в городе Хиополь, или же был распят на кресте.

Что нельзя делать

В эти дни не рекомендуется выходить из дома, поскольку это может оказаться опасным. Также следует воздержаться от употребления любых ягод, ведь это может привести к неприятностям. Важно избегать рискованных действий и не приступать к новым делам.

Народные приметы и традиции 11 октября

  • Ветер с юга - к суровой зиме
  • Западный ветер - зима будет снежной
  • Листья падают тыльной стороной - к хорошему урожаю.

Наши предки считали, что этот день очень благоприятен для решения семейных проблем. Они верили, что для достижения благосостояния важно подать милостыню, ведь это приносит благословение и гармонию в семье.

У кого день ангела 11 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

По гороскопу люди, родившиеся 11 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 11 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день каминг-аута
  • Международный день девочек
  • Всемирный день борьбы с ожирением
  • Всемирный день яйца
  • День езды по бездорожью (День джипера).

Раньше мы рассказывали что можно и что нельзя делать в праздник Собор архистратига Михаила 2024 года.

Также узнайте, у кого дни ангела в октябре 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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