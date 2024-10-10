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Церковне свято 11 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Четвер 10 жовтня 2024 22:45
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Церковне свято 11 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 11 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

11 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого апостола Пилипа за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 11 жовтня у церковному календарі

Пилип - один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який відіграв важливу роль у поширенні християнства. Походячи з Вифсаїда, що на березі Галілейського моря, його ім'я, яке може означати "той, хто любить коней", стало символом його віри та служіння.

Згідно з Євангелієм від Івана, Пилип був покликаний Ісусом до слідування за ним і швидко став одним із його учнів. Після Воскресіння Христа він активно проповідував у різних містах, зокрема в Самарії, де навернув до християнства багатьох людей, здійснюючи дива.

Одним із найвідоміших моментів його життя є зустріч із ефіопським євнухом. За повелінням Святого Духа Пилип підійшов до колісниці євнуха, який читав книги пророка Ісаї, і пояснив йому суть віри в Ісуса. Після цього євнух охрестився, і Пилип продовжував свою місійну діяльність, ймовірно, у Малій Азії та Єгипті. За різними джерелами, він загинув мученицькою смертю, або в місті Хіополь, або ж був розп'ятий на хресті.

Що не можна робити

У ці дні не рекомендується виходити з дому, оскільки це може бути небезпечно. Також слід утриматися від вживання будь-яких ягід, адже це може призвести до неприємностей. Важливо уникати ризикованих дій і не починати нових справ.

Народні прикмети і традиції 11 жовтня

  • Вітер з півдня - до суворої зими
  • Західний вітер - зима буде сніжною
  • Листя падає тильною стороною - до гарного врожаю.

Наші предки вважали, що цей день є дуже сприятливим для розв'язання родинних проблем. Вони вірили, що для досягнення добробуту важливо подати милостиню, адже це приносить благословення і гармонію в родину.

У кого день ангела 11 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіпп, Зінаїда.

За гороскопом люди, які народилися 11 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 11 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день камінг-ауту
  • Міжнародний день дівчаток
  • Всесвітній день боротьби з ожирінням
  • Всесвітній день яйця
  • День їзди по бездоріжжю (День джипера).

Раніше ми розказували що можна і що не можна робити у свято Собор архистратига Михаїла 2024.

Також дізнайтеся, у кого дні ангела у жовтні 2024.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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