Церковный праздник 11 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
11 октября православные украинцы чтят память святого апостола Филиппа по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 11 октября в церковном календаре
Филипп - один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, сыгравший важную роль в распространении христианства. Исходя из Вифсаида, что на берегу Галилейского моря, его имя, которое может означать "любящего коней", стало символом его веры и служения.
Согласно Евангелию от Иоанна, Филипп был призван Иисусом к следованию за ним и быстро стал одним из его учеников. После Воскресения Христа он активно проповедовал в разных городах, в частности в Самарии, где обратил в христианство многих людей, совершая чудеса.
Одним из самых известных моментов его жизни является встреча с эфиопским евнухом. По повелению Святого Духа Филипп подошел к колеснице евнуха, читавшего книги пророка Исаии, и объяснил ему суть веры в Иисуса. После этого евнух крестился, и Филипп продолжал свою миссионерскую деятельность, вероятно, в Малой Азии и Египте. По разным источникам, он погиб мученической смертью, или в городе Хиополь, или же был распят на кресте.
Что нельзя делать
В эти дни не рекомендуется выходить из дома, поскольку это может оказаться опасным. Также следует воздержаться от употребления любых ягод, ведь это может привести к неприятностям. Важно избегать рискованных действий и не приступать к новым делам.
Народные приметы и традиции 11 октября
- Ветер с юга - к суровой зиме
- Западный ветер - зима будет снежной
- Листья падают тыльной стороной - к хорошему урожаю.
Наши предки считали, что этот день очень благоприятен для решения семейных проблем. Они верили, что для достижения благосостояния важно подать милостыню, ведь это приносит благословение и гармонию в семье.
У кого день ангела 11 октября
Завтра именины празднуют: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.
По гороскопу люди, родившиеся 11 октября - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 11 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день каминг-аута
- Международный день девочек
- Всемирный день борьбы с ожирением
- Всемирный день яйца
- День езды по бездорожью (День джипера).
Раньше мы рассказывали что можно и что нельзя делать в праздник Собор архистратига Михаила 2024 года.
Также узнайте, у кого дни ангела в октябре 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.