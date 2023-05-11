Церковне свято 11 травня: що потрібно зробити, а що – категорично не можна

11 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х Ясона та Сосіпатра, Керкіри, діви та інших, які з ними постраждали. У народі 11 травня вшановувався Максим-березосок.
Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler.
У цю дату наші пращури активно збирали березовий сік і заготовляли його на користь, причому цей цілющий напій не тільки пили, але ще використовували для лікування багатьох хвороб.
Наші пращури вірили, що таким чином можна змити з себе всі хвороби нещастя.
У Максимів день було заведено вибачатися один в одного, забувати старі образи та проводити вечір за сімейною вечерею.
День ангела сьогодні відзначають: Анна, Віталій, Кирило, Максим.
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