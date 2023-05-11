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Церковне свято 11 травня: що потрібно зробити, а що – категорично не можна

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

11 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х Ясона та Сосіпатра, Керкіри, діви та інших, які з ними постраждали. У народі 11 травня вшановувався Максим-березосок.

Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

У цю дату наші пращури активно збирали березовий сік і заготовляли його на користь, причому цей цілющий напій не тільки пили, але ще використовували для лікування багатьох хвороб.

Наші пращури вірили, що таким чином можна змити з себе всі хвороби нещастя.

У Максимів день було заведено вибачатися один в одного, забувати старі образи та проводити вечір за сімейною вечерею.

Прикмети на 11 травня

  • березовий сік добре збирати в ясну погоду, щоб він був цілющий;
  • вітер дме з півдня – літо буде грозовим;
  • тепла зоряна ніч – до гарного врожаю.
  • метелики та метелики ховаються — настає холодна та похмура погода.

Що не можна робити у цей день

  • На Максимів день категорично заборонялося стригти волосся та нігті, особливо немовлятам, а також проколювати вуха.
  • Бажано відмовитися від ремонту в будинку та будь-яких перестановок.
  • Не рекомендується на 11 травня призначати заручини. Люди вірили, що пари, які вирішили на Березосок зв'язати своє життя узами шлюбу, ризикують дуже швидко розійтися.

У кого сьогодні іменини

День ангела сьогодні відзначають: Анна, Віталій, Кирило, Максим.

Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.

Читайте також, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2023 року.

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