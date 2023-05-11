Церковный праздник 11 мая: что нужно сделать, а что - категорически нельзя

11 мая в православной церкви чтится память апостолов от 70-х Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы и других, которые с ними пострадали. В народе 11 мая почитался Максим-березосок.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
В эту дату наши предки активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток не только пили, но еще использовали для лечения многих болезней.
11 мая людям надо обязательно умываться теплой водой, наши предки верили, что таким образом можно смыть с себя все болезни несчастья.
В Максимов день было принято просить прощения друг у друга, забывать старые обиды и проводить вечер за семейным ужином.
День ангела сегодня отмечают: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
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