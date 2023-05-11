Церковный праздник 11 мая: что нужно сделать, а что - категорически нельзя

Традиции этого дня

В эту дату наши предки активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток не только пили, но еще использовали для лечения многих болезней.

11 мая людям надо обязательно умываться теплой водой, наши предки верили, что таким образом можно смыть с себя все болезни несчастья.

В Максимов день было принято просить прощения друг у друга, забывать старые обиды и проводить вечер за семейным ужином.

Приметы на 11 мая

березовый сок хорошо собирать в ясную погоду, чтобы он был более целебный;

ветер дует с юга – лето будет грозовым;

теплая звездная ночь – к хорошему урожаю.

мотыльки и бабочки прячутся — грядет холодная и пасмурная погода.

Что нельзя делать в этот день

На Максимов день категорически запрещалось стричь волосы и ногти, особенно грудничкам, а также прокалывать уши.

Желательно отказаться от ремонта в доме и любых перестановок.

Не рекомендуется на 11 мая назначать помолвку. Люди верили, что пары, решившие на Березосок связать свою жизнь узами брака, рискуют очень быстро разойтись.

У кого сегодня именины

День ангела сегодня отмечают: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.