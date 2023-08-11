Церковне свято 11 серпня: що сьогодні заборонено робити та кого привітати з днем ангела

11 серпня за церковним календарем віряни вшановують пам'ять мученика Калинника Кілійського. Крім того, у цей день святкують велике церковне свято - Різдво Миколи Чудотворця.

Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети - читайте у матеріалі Styler.

Традиції 11 серпня

В останній місяць літа завжди по-особливому відчувається наближення осені. Оскільки сезон грибів і ягід у самому розпалі, з ранку люди йшли в ліс, щоб зібрати дари природи.

Тим часом знахарі могли ходити селом і читати змови на добробут і щоб лиха доля оминала кожен двір.

Також існувало цікаве повір'я: в ніч на 11 серпня нібито приходили відьми та доїли корів. Від цього худоба починала хворіти та вмирала. Тому хлів завжди міцно зачиняли на ніч, а всередині вішали обереги.

Відповідно до ім'я мученика наші предки в цей день варили компоти та варення з калини, освячували ягоду.

Було також заведено молитися преподобному Калиннику з проханням зберегти урожай. У народі також говорили, що людина, яка знайде кущ калини, може загадати бажання і попросити у рослини хорошого життя.

Що не можна сьогодні робити

Не можна давати в борг, а якщо є борги, їх потрібно повернути.

Заборонено займатися фізичною роботою.

Не можна лаятися та пліткувати.

Жінкам не варто шити та в'язати.

Прикмети дня

тепла погода - на початку вересня буде така сама

вранці туман - буде поганий збір меду

цілий день туман - зернові культури добре вродять

овес зеленіє вдруге за сезон - осінь буде дощовою

багато горіхів і ягід - зима буде холодною

у лісі мало грибів - буде морозна та сніжна зима

Іменини 11 серпня

Сьогодні потрібно привітати Михайла, Костянтина, Данила, Анатолія, Олексія та Серафима. Тому надішліть їм повідомлення чи просто зателефонуйте!