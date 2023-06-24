Чому голуб прилетів на балкон і про що він віщує: народні прикмети

Голуби часто прилітають на балкон або прямо на підвіконня. Зокрема, птахи можуть просто присісти відпочити, а іноді можуть стати провісниками змін - як хороших, так і поганих.

Що значить, коли прилітає голуб - читайте на Styler нижче.

Народні прикмети

Існує багато прикмет, які пояснюють, чому голуб може прилетіти на балкон. Серед них:

голуб, який безперервно воркує, говорить про те, що незабаром з'являться неприємності і проблеми у родині

коли голуб стукає у вікно, то слід чекати на те, що хтось із близьких людей захворіє

білий голуб стукає у вікно дівчини до неприємних подій

трапиться щось неприємне з квартирою або будинком;

з'являться проблеми у особистому житті або на роботі

Також існує прикмета, що голуб, який сидить на балконі або десь поруч, є передвісником удачі. Тому не варто його проганяти.

Голуб, що залетів на балкон, може захищати членів родини від недоброзичливців і неприємностей.

Побачити білого голуба на своєму балконі - особливе везіння. Все то, що вони несуть з собою позитивну енергетику і гармонію.

Дуже часто з появою голубів пов'язують приємні зміни у особистому житті. Голуб, який залетів до самотньої дівчини, обіцяє їй щасливі і тривалі відносини.

Коли птах заглядає у вікно, слід чекати на прихід гостей. Якщо ж за вікном багато голубів, то слід готуватися до гучної вечірки з великою кількістю гостей.

Якого кольору пір'я

Вважається, що характер новин, які приніс вам голуб, може залежати від кольору пір'я:

білі птахи символізують добробут і мир

сірі голуби можуть "натякати" на прийдешні неприємності

чорні обіцяють хвороби і нещастя

Вважається, що короткі прильоти птахів не несуть жодних забобонних контекстів.

Що варто зробити

Якщо голуб голодний, то його потрібно нагодувати, оскільки він приносить добробут і гармонію у будинок. У разі неприємностей голуби намагаються попередити людину. Проганяти пташку не потрібно, слід відчинити вікна на балконі, щоб вона самостійно полетіла.

Якщо ж голуб вирішив зробити гніздо на балконі, то не потрібно його турбувати. У тому випадку, якщо це спричиняє незручність, потрібно винести його у інше, більш зручне місце.