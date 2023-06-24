Чому голуб прилетів на балкон і про що він віщує: народні прикмети
Голуби часто прилітають на балкон або прямо на підвіконня. Зокрема, птахи можуть просто присісти відпочити, а іноді можуть стати провісниками змін - як хороших, так і поганих.
Що значить, коли прилітає голуб - читайте на Styler нижче.
Народні прикмети
Існує багато прикмет, які пояснюють, чому голуб може прилетіти на балкон. Серед них:
- голуб, який безперервно воркує, говорить про те, що незабаром з'являться неприємності і проблеми у родині
- коли голуб стукає у вікно, то слід чекати на те, що хтось із близьких людей захворіє
- білий голуб стукає у вікно дівчини до неприємних подій
- трапиться щось неприємне з квартирою або будинком;
- з'являться проблеми у особистому житті або на роботі
Також існує прикмета, що голуб, який сидить на балконі або десь поруч, є передвісником удачі. Тому не варто його проганяти.
Голуб, що залетів на балкон, може захищати членів родини від недоброзичливців і неприємностей.
Побачити білого голуба на своєму балконі - особливе везіння. Все то, що вони несуть з собою позитивну енергетику і гармонію.
Дуже часто з появою голубів пов'язують приємні зміни у особистому житті. Голуб, який залетів до самотньої дівчини, обіцяє їй щасливі і тривалі відносини.
Коли птах заглядає у вікно, слід чекати на прихід гостей. Якщо ж за вікном багато голубів, то слід готуватися до гучної вечірки з великою кількістю гостей.
Якого кольору пір'я
Вважається, що характер новин, які приніс вам голуб, може залежати від кольору пір'я:
- білі птахи символізують добробут і мир
- сірі голуби можуть "натякати" на прийдешні неприємності
- чорні обіцяють хвороби і нещастя
Вважається, що короткі прильоти птахів не несуть жодних забобонних контекстів.
Що варто зробити
Якщо голуб голодний, то його потрібно нагодувати, оскільки він приносить добробут і гармонію у будинок. У разі неприємностей голуби намагаються попередити людину. Проганяти пташку не потрібно, слід відчинити вікна на балконі, щоб вона самостійно полетіла.
Якщо ж голуб вирішив зробити гніздо на балконі, то не потрібно його турбувати. У тому випадку, якщо це спричиняє незручність, потрібно винести його у інше, більш зручне місце.
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