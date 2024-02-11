Церковне свято 11 лютого: головні прикмети та суворі заборони дня

Історія свята

Святий Влас жив на горі Аргеос у IV столітті, там він переховувався від переслідування християн. За життя він відзначився великим благочестям. Святий допомагав бідним людям і дбав за тварин. Перекази свідчать, що до його печери приходили звірі та чекали, поки Влас завершить молитву й благословить їх. Після цього він зцілював хворих тварин дотиком руки. Одного разу Влас навіть змусив вовка повернути ягня бідній вдові, в якої він його вкрав.

Загину Влас мученицькою смертю від рук переслідувачів християнства. Спершу його піддали жорстоким тортурам, а тоді стратили.

Після прийняття християнства у Київській Русі вшанування святого Власія злилося з культом бога Велеса (Волоса, Власа), який також був покровителем домашніх тварин і лісових звірів. Тривалий час наші предки рівнозначно поклонялися і Святому Власу, і богу Велесу.

У давнину Власія вважали покровителем рогатої худоби. Самого мученика прозвали в народі "коров'ячим богом", а Власів день - "коров'ячим святом". Ікони із зображенням святого встановлювали в хлівах і корівниках для благополуччя худоби.

Прикмети дня

якщо лежить багато снігу - скоро прийде весняне тепло і в травні буде багато зелені

настала відлига - морозів більше не буде

якщо є багато довгих бурульок - весна буде пізня

у цей день б'є грім - чекайте сильних вітрів

Що не можна сьогодні робити

сваритися із членами сім’ї

перебувати в неприбраному будинку

лихословити та ображати

пересаджувати рослини

займатися важкою працею і прясти

різати худобу чи тримати домашню худобу голодною

День ангела сьогодні відзначають: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар.

Головна молитва дня

"О великий і славний страстотерпчий, помічник наш і теплий заступник усім з вірою, що припливає до тебе, святий священномученику Власіє! Поглянь милостивим оком своїм на майбутнє людей, що уміло тобі моляться, простягни теплі молитви твої до Господа Бога нашого, випроси у Нього прощення гріхів наших, щоб позбавити нас землетрусу, потопу, вогню.

Виступай перед Престолом Господа Вседержителя немічним телесем нашим залишення гріхів, усім же шануючим чесну пам'ять твою, зміцнення на діла блага, не зневажи нас недостойних, молящихся тобі перед чесною іконою твоєю і просящих твоєї допомоги і заступу, випроси нам та богоугодна Владиці нашому Ісусу Христу тут творить, сподобимося молитвами твоїми наслідувати Царство Небесне, де разом з тобою прославимо Єдиного в Трійці славимого Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки віків". Амінь.