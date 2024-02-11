Церковный праздник 11 февраля: главные приметы и строгие запреты дня

История праздника

Святой Влас жил на горе Аргеос в IV веке, там он скрывался от преследования христиан. При жизни он отличился великим благочестием. Святой помогал бедным людям и заботился о животных. Предания свидетельствуют, что в его пещеру приходили звери и ждали, пока Влас завершит молитву и благословит их. После этого он исцелял больных животных прикосновением руки. Однажды Влас даже заставил волка вернуть ягненка бедной вдове, у которой он его украл.

Погиб Влас мученической смертью от рук преследователей христианства. Сначала его подвергли жестоким пыткам, а затем казнили.

После принятия христианства в Киевской Руси чествование святого Власия слилось с культом бога Велеса (Волоса, Власа), который также был покровителем домашних животных и лесных зверей. Долгое время наши предки равнозначно поклонялись и Святому Власу и богу Велесу.

В древности Власия считали покровителем рогатого скота. Самого мученика прозвали в народе "коровьим богом", а Власов день - "коровьим праздником". Иконы с изображением святого ставили в хлевах и коровниках для благополучия скота.

Приметы дня

если лежит много снега - скоро придет весеннее тепло и в мае будет много зелени

наступила оттепель - морозов больше не будет

если есть много длинных сосулек - весна будет поздняя

в этот день бьет гром - ждите сильных ветров

Что нельзя сегодня делать

ссориться с членами семьи

находиться в неубранном доме

злословить и оскорблять

пересаживать растения

заниматься тяжелым трудом и прясть

резать скот или держать домашний скот голодным

День ангела сегодня отмечают: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор, Захария.

Главная молитва дня

"О великий и славный страстотерпец, помощник наш и теплый покровитель всем с верою, приплывающей к тебе, святой священномученик Влас! Взгляни милостивым оком своим на будущие людей, что умело тебе молятся, протяни теплые молитвы твои к Господу Богу нашему, выпроси у Него прощение грехов наших, но что избавиться нам от землетрясения, потопа, огня.

Выступай перед Престолом Господа Вседержителя немощным телесем нашим оставление грехов, всем же почитающим честную память твою, укрепление на дела блага, не презри нас недостойных молящихся тебе перед честной иконой твоей и просящих твоей помощи и заступа, выпроси нам и богоугодная Владыке нашему Иисусу Христу здесь творить, сподобимся молитвами твоими подражать Царству Небесному, где вместе с тобой прославим Единого в Троице славного Бога Отца, и Сына во веки веков". Аминь.