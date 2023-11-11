Церковне свято 11 листопада: що сьогодні не можна робити, щоб не захворіти

Історія свята

Святий Віктор служив на службі в римському війську за часів правління Марка Аврелія, який змушував своїх воїнів зректися християнства. Віктор не захотів цього робити, тому його наказали катувати. Воїн багато молився під час тортур. Тож коли кати виявили, що рани на тілі воїна не з’являлися, були дуже здивовані. Також Віктор зцілював сліпих.

Ці дива побачила Стефанида - дружина одного з катів, і захотіла прийняти християнство. За це її четвертували, а Віктору відрубали голову.

У давнину наші предки вірили, що цей день дуже вдалий для ворожіння на ім'я суджених. А от гуляти весілля у цей день було небажано, бо щасливе подружнє життя б не склалося.

Також у цей день наші предки викидали з дому увесь тріснутий чи надщерблений посуд. Люди вірили, що він стає причиною сварок у сім'ї.

На 11 листопада також припадає поминальна субота. Тому треба помолитися за покійних родичів, поставити за них свічки в церквах й піти на цвинтар.

Прикмети дня

сонце світить, але не гріє - чекайте холодної зими

поблизу дому оселились ворони - буде біда

якщо у лісі натрапите на калину - скоро вам дуже пощастить

якщо на небі багато яскравих зірок - наступного року буде щедрий урожай грибів

скільки лелек над головою пролетить - стільки матимете проблем

Що не можна сьогодні робити

гуляти весілля, оскільки можна було накликати нещастя на подружнє життя

фарбувати губи або мити голову - жінки, які нехтували цими пересторогами, ризикували захворіти

піднімати що-небудь з перехресть або доріг

розпочинати нові справи, якщо не закінчені старі

лихословити, сваритися та брехати

також не можна вести пустих балачок, бо за це вищі сили покарають нещастям

День ангела сьогодні святкують: Олексій, Андрій, Афанасій, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Павло, Тимофій, Філіп, Ян, Агата, Анастасія, Анна, Марія.

Молитва за померлих родичів

"Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена) і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе.

Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці славимого Бога і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила.

Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.