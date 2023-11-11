Церковный праздник 11 ноября: что сегодня нельзя делать, чтобы не заболеть

История праздника

Святой Виктор служил на службе в римском войске во времена правления Марка Аврелия, который заставлял своих воинов отречься от христианства. Виктор не захотел этого делать, поэтому его приказали пытать. Воин много молился во время пыток. Когда палачи обнаружили, что раны на теле воина не появлялись, были очень удивленны. Также Виктор исцелял слепых.

Эти чудеса увидела Стефанида - жена одного из палачей, и захотела принять христианство. За это ее четвертовали, а Виктору отрубили голову.

В прежние времена наши предки верили, что этот день очень удачен для гадания на имя суженого. А вот играть свадьбу в этот день было нежелательно, потому что счастливая супружеская жизнь не сложилась бы.

В этот день наши предки выбрасывали из дома всю треснувшую посуду. Люди верили, что она становится причиной ссор в семье.

11 ноября также отмечают поминальную субботу. Поэтому нужно помолиться за усопших родственников, поставить за них свечи в церквях и пойти на кладбище.

Приметы дня

солнце светит, но не греет - ждите холодной зимы

вблизи дома поселились вороны - будет беда

если в лесу натолкнетесь на калину - скоро вам очень повезет

если на небе много ярких звезд - в следующем году будет щедрый урожай грибов

сколько аистов над головой пролетит - столько будете иметь проблем

Что нельзя сегодня делать

гулять свадьбу, поскольку можно было навлечь несчастье на супружескую жизнь

красить губы или мыть голову - женщины, которые пренебрегали этими предосторожностями, рисковали заболеть

поднимать что-нибудь с перекрестков или дорог

начинать новые дела, если не закончены старые

злословить, ссориться и врать

также нельзя вести пустых разговоров, потому что за это высшие силы накажут несчастьем

День ангела сегодня празднуют: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

Молитва за умерших родственников

"Помни, Господи Боже наш, в вере и уповании на жизнь вечную усопших рабов Твоих (имена) и, как Благ и Человеколюбец, что грехи отпускаешь и неправду уничтожаешь, ослабь, отпусти и прости все вины их свободные и несвободные, избавь их от вечной муки и огня геенского и даруй им причастие и наслаждение вечных Твоих благ, что Ты приготовил для любящих Тебя.

Ибо они хотя и согрешили, но не отступили от Тебя, а несомненно в Отца, и Сына, и Святого Духа веровали, в Троице славного Бога и Троице в Единице православно исповедовали до последнего дыхания своего. Поэтому будь милостив к ним, и веру в Тебя вместо дел прими, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой, ибо нет человека, чтобы жил и не согрешил.

Ибо Ты один без всякого греха, и правда Твоя - правда вечная; и Ты один Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.