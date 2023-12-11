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Церковне свято 11 грудня: що не можна робити в цей день, інакше буде біда

Як помолитися на удачу (фото Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

11 грудня церква вшановує преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Святий Никон проживав на перетині XI–XII століть у місті Києві. Він був першим послідовником та учнем блаженного Антонія, засновника Києво-Печерського монастиря. Якось він потрапив у немилість, через гнів князя йому довелося піти й блукати. Свій притулок він знайшов на півострові.

Там він старанно працював, присвячуючи дні молитвам, зібрав навколо себе послідовників-ченців та заснував монастир. Потім Нікон повернувся до Києво-Печерської лаври, а після цього потрапив у полон і терпів тортури. Незабаром у нього з'явився дар - зцілювати молитвами людей.

Никон виділявся незвичайною силою духу і постійністю в молитві, що дозволило йому зробити безліч благочестивих вчинків. Він помер у старості.

Прикмети цього дня

  • Птахи кричать під вікном - чекайте на радісну новину
  • Погода не тішить опадами - таким самим буде і літо, без дощів
  • Раніше часу хилить у сон - морози вже близько
  • Свині верещать у хліві - зима буде затяжною та холодною.

Що не можна робити

  • Вимовляти грубі слова, думати про погане
  • Давати щось у борг, відмовте тому, хто попросить солі
  • Щоб не прикликати лихо, жінкам у цей день заборонено шити, вишивати і займатися важкою працею.

День ангела сьогодні відзначають: Адам, Омелян, Данило, Іван, Леонтій, Никон, Никифор, Терентій, Петро.

Сильна молитва на удачу

Господи, Спаситель наш, Отець наш милостивий! Так злетить слово моє до Престолом Твоїм, не загубиться воно в моління інших та не опоганиться воно помислами гріховними! Кожне дитя Своє Ти благословляєш на життя праведне і радісне. Кожне дитя, яке покаялося, Ти прощаєш і милуєш, любов'ю Своєю зцілюючи та вади омиваючи з чола грішного. Даруй мені, Господи, прощення Своє та удачу в справах благочестивих, Тобі угодних. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

 

Раніше ми вже розповідали, коли відзначатимуть головні зимові свята за новим календарем.

Крім цього, нещодавно стало відомо, як відзначатимуть свята у Києві та регіонах.

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