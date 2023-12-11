Церковный праздник 11 декабря: что нельзя делать в этот день, иначе быть беде

11 декабря церковь чтит преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой Никон проживал на пересечении XI–XII веков в городе Киеве. Он был первым последователем и учеником блаженного Антония, основателя Киево-Печерского монастыря. Однажды он попал в немилость, из-за гнева князя ему пришлось уйти и скитаться. Свое пристанище он нашел на полуострове.
Там он усердно трудился, посвящая дни молитвам, собрал вокруг себя последователей-монахов и основал монастырь. Затем Никон вернулся в Киево-Печерскую лавру, а после этого попал в плен и терпел пытки. Вскоре у него появился дар - исцелять молитвами людей.
Никон выделялся необыкновенной силой духа и постоянством в молитве, что позволило ему совершить множество благочестивых поступков. Он скончался в старческом возрасте.
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Господи, Спаситель наш, Отец наш милостивый! Так взлетит слово мое к Престолу Твоему, не потеряется оно в молении других и не осквернится оно помышлениями греховными. Каждое дитя Свое благословляешь на жизнь праведную и радостную. Каждое дитя, покаявшееся, Ты прощаешь и милуешь, любовью Своею исцеляя и изъяны омывая со лба грешного. Прости мне, Господи, прощение Свое и удачу в делах благочестивых, Тебе угодных. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!
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