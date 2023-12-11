RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 11 декабря: что нельзя делать в этот день, иначе быть беде

Как помолиться на удачу (фото Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

11 декабря церковь чтит преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святой Никон проживал на пересечении XI–XII веков в городе Киеве. Он был первым последователем и учеником блаженного Антония, основателя Киево-Печерского монастыря. Однажды он попал в немилость, из-за гнева князя ему пришлось уйти и скитаться. Свое пристанище он нашел на полуострове.

Там он усердно трудился, посвящая дни молитвам, собрал вокруг себя последователей-монахов и основал монастырь. Затем Никон вернулся в Киево-Печерскую лавру, а после этого попал в плен и терпел пытки. Вскоре у него появился дар - исцелять молитвами людей. 

Никон выделялся необыкновенной силой духа и постоянством в молитве, что позволило ему совершить множество благочестивых поступков. Он скончался в старческом возрасте.

Приметы этого дня

  • Птицы кричат под окном - ждите радостную новость
  • Погода не радует осадками - таким же будет и лето, без дождей
  • Раньше времени клонит в сон - морозы уже близко
  • Свиньи визжат в хлеву - зима будет затяжной и холодной.

Что нельзя делать

  • Произносить грубые слова, думать о плохом
  • Давать что-то в долг, откажите тому, кто попросит соли
  • Чтобы не навлечь беду, женщинам в этот день запрещено шить, вышивать и заниматься тяжелым трудом.

День ангела сегодня отмечают: Адам, Емельян, Даниил, Иван, Леонтий, Никон, Никифор, Терентий, Петр.

Сильная молитва на удачу

Господи, Спаситель наш, Отец наш милостивый! Так взлетит слово мое к Престолу Твоему, не потеряется оно в молении других и не осквернится оно помышлениями греховными. Каждое дитя Свое благословляешь на жизнь праведную и радостную. Каждое дитя, покаявшееся, Ты прощаешь и милуешь, любовью Своею исцеляя и изъяны омывая со лба грешного. Прости мне, Господи, прощение Свое и удачу в делах благочестивых, Тебе угодных. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

 

Ранее мы уже рассказывали, когда отмечать главные зимние праздники по новому календарю.

Кроме этого, недавно стало известно, как будут отмечать праздники в Киеве и регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
святасвята Україницерковный календарь