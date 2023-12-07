Новий рік в умовах війни. Як відзначатимуть свята в Києві та регіонах

Другий рік поспіль українці вимушені зустрічати зимові свята в умовах воєнного стану з обмеженнями та комендантською годиною. Під забороною на Різдво та Новий рік будуть масові заходи, проте ялинки в багатьох містах все ж вирішили встановити.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про підготовку регіонів до свят і які заборони діятимуть.

Київ

Минулого року тривалість обмежень на Новий рік в столиці трохи зменшували. Тоді комендантська година починалася о 22:00, а 31 грудня заборона на пересування містом почала діяти з 23:00.

Відтоді графік комендантської години в Києві змінився, і на свята жодних додаткових обмежень чи скорочень не передбачено. Як повідомили в КМДА, комендантська година діятиме як завжди – з 00:00 до 05:00, зокрема й 1 січня.

Масових заходів, ярмарків, та розваг у столиці не буде. Головною святковою локацією буде 12 метрова ялинка на Софійській площі, поряд облаштували одну фотозону.

Ялинку встановили та прикрасили виключно коштом меценатів, як і торік. Прогулятися біля неї можна з 6 грудня 2023 по 10 січня 2024.

Фото: відкриття ялинки в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чернігів

До Різдва та Нового року ялинку в місті вирішили не встановлювати, також не буде ніяких урочистостей. За словами заступниці начальника управління культури та туризму міської ради Катерини Литвин, окрім відсутності ялинки та новорічного містечка, у Чернігові також не будуть прикрашати адміністративні будівлі. Святкова ілюмінація з’явилася лише у парках та скверах міста.

Комендантська година триватиме з 00:00 до 04:00, якщо не буде оголошено про додаткові обмеження напередодні свят.

Луцьк

Головний символ свята встановлять, але без нових прикрас. Це буде три живих ялинки на Театральній площі Луцька. Масових заходів у місті не планується. Комендантська година наразі триває з 00:00 до 05:00. Такі обмеження можуть діяти й на свята.

Чернівці

Другий рік поспіль в Чернівцях не встановлюватимуть ялинку на традиційному місці – Соборній площі. Зараз там працює хаб для переселенців. Натомість невеликі різдвяні деревця з'явилися 6 грудня у парку Жовтневому та парку імені Шевченка.

Комендантська година в міста на Новий рік вочевидь триватиме з 00:00 до 04:00, як і в інші дні.

Львів

У Львові комендантська година діє з опівночі до 5 ранку. У місцевій владі поки не робили жодних заяв щодо можливої зміни її тривалості на свята.

Головна ялинка міста засяяла 5 грудня перед оперним театром. Дерево заввишки 14 метрів подарувало Львову подружжя, у дворі якого воно зростало останні 20 років. На верхівці ялинки встановили протитанковий їжак, а ілюмінацію для неї закупили ще в 2018 році. Проте в разі блекаутів підсвічувати дерево не будуть.

Фото: головна ялинка Львова (instagram.com/suspilne.lviv)

Тернопіль

Торік ялинки в Тернополі не було, проте в 2023-му міська рада провела опитування серед дітей загиблих військових та прийняла рішення встановити святкове дерево на центральній площі. Кошти на ялинку та організацію новорічного свята з міського бюджету не використовували, все було закуплено раніше. Якщо почнуться перебої зі світлом, вогники на ялинці не сяятимуть.

На Тернопільщині комендантська година встановлена з 00:00 до 05:00, такою вона може бути й на свята.

Рівне

В Рівному не встановлюватимуть головну ялинку. В міській раді пояснили, що таке рішення пов'язане з війною, і свята потрібно "робити тихіше". Альтернативою стала ялинка, яку відкрили біля ТРЦ "Злата Плаза". У святкові дні в місті будуть працювати благодійні ярмарки.

Про зміни у комендантській годині на Новий рік не повідомлялося. Наразі графік дії обмежень – з опівночі до 5 години ранку.

Одеса

В центрі міста на вулиці Дерибасівській відкрили штучну ялинку коштом підприємців. 20 метрове дерево прикрашене елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою.

Водночас у Чорноморську на Одещині відмовилися від облаштування святкових локацій з безпекових причин.

Комендантська година в регіоні встановлена з 00:00 до 05:00. Про зміни на свята поки не повідомляли.

Харків

Ялинку для харків'ян знов встановили у метро на станції "Університет". З 2022 року вона стала головною святковою локацією замість Соборної площі. Всі використані декорації раніше прикрашали алеї Центрального парку. Також новорічне оздоблення є ще на 7 станціях метрополітену, зокрема на "Науковій", "Історичному музеї".

Для дітей у підземці влаштовуватимуть святкові вистави та концерти.

Комендантська година в Харкові на Новий рік триватиме з 23:00 до 5:00, якщо не буде оголошено про додаткові обмеження.

Фото: ялинка на станції метро "Університет" в Харкові (t.me/park_ua)

Дніпро

Інформації щодо зміни тривалості комендантської години на свята у Дніпрі немає. Наразі вона діє з 00:00 до 05:00.

До Різдва засяють вогниками ялинки в кількох районах міста. Святкові дерева будуть у парку імені Шевченка, у сквері "Прибережний" та у сквері імені Олександра Усачова на Лівому березі. За словами секретаря міськради Олександра Санжара, всі ялинки та ілюмінація закупалися в минулі роки. Кошти на облаштування святкових локацій частково виділили кошти меценати.

Івано-Франківськ

"Ялинка перемоги" засяяла у Франківську на Вічевому майдані 6 грудня. Всі декорації вигадали та зробили учні з професійних училищ міста. Каркас для ялинки та альтернативне освітлення на випадок відключень також зробили у навчальних закладах.

Стосовно комендантської години на свята в Івано-Франківську оголошень не робили. Обмеження можуть тривати, як і у звичайні дні – з 00:00 до 05:00.