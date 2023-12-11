Церковне свято 11 грудня: що не можна робити в цей день, інакше буде біда

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Святий Никон проживав на перетині XI–XII століть у місті Києві. Він був першим послідовником та учнем блаженного Антонія, засновника Києво-Печерського монастиря. Якось він потрапив у немилість, через гнів князя йому довелося піти й блукати. Свій притулок він знайшов на півострові.

Там він старанно працював, присвячуючи дні молитвам, зібрав навколо себе послідовників-ченців та заснував монастир. Потім Нікон повернувся до Києво-Печерської лаври, а після цього потрапив у полон і терпів тортури. Незабаром у нього з'явився дар - зцілювати молитвами людей.

Никон виділявся незвичайною силою духу і постійністю в молитві, що дозволило йому зробити безліч благочестивих вчинків. Він помер у старості.

Прикмети цього дня

Птахи кричать під вікном - чекайте на радісну новину

Погода не тішить опадами - таким самим буде і літо, без дощів

Раніше часу хилить у сон - морози вже близько

Свині верещать у хліві - зима буде затяжною та холодною.

Що не можна робити

Вимовляти грубі слова, думати про погане

Давати щось у борг, відмовте тому, хто попросить солі

Щоб не прикликати лихо, жінкам у цей день заборонено шити, вишивати і займатися важкою працею.

День ангела сьогодні відзначають: Адам, Омелян, Данило, Іван, Леонтій, Никон, Никифор, Терентій, Петро.

Сильна молитва на удачу

Господи, Спаситель наш, Отець наш милостивий! Так злетить слово моє до Престолом Твоїм, не загубиться воно в моління інших та не опоганиться воно помислами гріховними! Кожне дитя Своє Ти благословляєш на життя праведне і радісне. Кожне дитя, яке покаялося, Ти прощаєш і милуєш, любов'ю Своєю зцілюючи та вади омиваючи з чола грішного. Даруй мені, Господи, прощення Своє та удачу в справах благочестивих, Тобі угодних. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!