ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 11 декабря: что нельзя делать в этот день, иначе быть беде

Понедельник 11 декабря 2023 06:01
UA EN RU
Церковный праздник 11 декабря: что нельзя делать в этот день, иначе быть беде Как помолиться на удачу (фото Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

11 декабря церковь чтит преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святой Никон проживал на пересечении XI–XII веков в городе Киеве. Он был первым последователем и учеником блаженного Антония, основателя Киево-Печерского монастыря. Однажды он попал в немилость, из-за гнева князя ему пришлось уйти и скитаться. Свое пристанище он нашел на полуострове.

Там он усердно трудился, посвящая дни молитвам, собрал вокруг себя последователей-монахов и основал монастырь. Затем Никон вернулся в Киево-Печерскую лавру, а после этого попал в плен и терпел пытки. Вскоре у него появился дар - исцелять молитвами людей.

Никон выделялся необыкновенной силой духа и постоянством в молитве, что позволило ему совершить множество благочестивых поступков. Он скончался в старческом возрасте.

Приметы этого дня

  • Птицы кричат под окном - ждите радостную новость
  • Погода не радует осадками - таким же будет и лето, без дождей
  • Раньше времени клонит в сон - морозы уже близко
  • Свиньи визжат в хлеву - зима будет затяжной и холодной.

Что нельзя делать

  • Произносить грубые слова, думать о плохом
  • Давать что-то в долг, откажите тому, кто попросит соли
  • Чтобы не навлечь беду, женщинам в этот день запрещено шить, вышивать и заниматься тяжелым трудом.

День ангела сегодня отмечают: Адам, Емельян, Даниил, Иван, Леонтий, Никон, Никифор, Терентий, Петр.

Сильная молитва на удачу

Господи, Спаситель наш, Отец наш милостивый! Так взлетит слово мое к Престолу Твоему, не потеряется оно в молении других и не осквернится оно помышлениями греховными. Каждое дитя Свое благословляешь на жизнь праведную и радостную. Каждое дитя, покаявшееся, Ты прощаешь и милуешь, любовью Своею исцеляя и изъяны омывая со лба грешного. Прости мне, Господи, прощение Свое и удачу в делах благочестивых, Тебе угодных. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

Ранее мы уже рассказывали, когда отмечать главные зимние праздники по новому календарю.

Кроме этого, недавно стало известно, как будут отмечать праздники в Киеве и регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
свята свята України церковный календарь