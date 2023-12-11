Церковный праздник 11 декабря: что нельзя делать в этот день, иначе быть беде

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Святой Никон проживал на пересечении XI–XII веков в городе Киеве. Он был первым последователем и учеником блаженного Антония, основателя Киево-Печерского монастыря. Однажды он попал в немилость, из-за гнева князя ему пришлось уйти и скитаться. Свое пристанище он нашел на полуострове.

Там он усердно трудился, посвящая дни молитвам, собрал вокруг себя последователей-монахов и основал монастырь. Затем Никон вернулся в Киево-Печерскую лавру, а после этого попал в плен и терпел пытки. Вскоре у него появился дар - исцелять молитвами людей.

Никон выделялся необыкновенной силой духа и постоянством в молитве, что позволило ему совершить множество благочестивых поступков. Он скончался в старческом возрасте.

Приметы этого дня

Птицы кричат под окном - ждите радостную новость

Погода не радует осадками - таким же будет и лето, без дождей

Раньше времени клонит в сон - морозы уже близко

Свиньи визжат в хлеву - зима будет затяжной и холодной.

Что нельзя делать

Произносить грубые слова, думать о плохом

Давать что-то в долг, откажите тому, кто попросит соли

Чтобы не навлечь беду, женщинам в этот день запрещено шить, вышивать и заниматься тяжелым трудом.

День ангела сегодня отмечают: Адам, Емельян, Даниил, Иван, Леонтий, Никон, Никифор, Терентий, Петр.

Сильная молитва на удачу

Господи, Спаситель наш, Отец наш милостивый! Так взлетит слово мое к Престолу Твоему, не потеряется оно в молении других и не осквернится оно помышлениями греховными. Каждое дитя Свое благословляешь на жизнь праведную и радостную. Каждое дитя, покаявшееся, Ты прощаешь и милуешь, любовью Своею исцеляя и изъяны омывая со лба грешного. Прости мне, Господи, прощение Свое и удачу в делах благочестивых, Тебе угодных. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!