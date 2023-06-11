Церковне свято 11 червня: що суворо заборонено робити та хто святкує іменини

11 червня за релігійним календарем вшановують пам'ять святої Феодосії. У народі її називали Феодосія Колосниця, адже саме в цей день починало колоситися жито.
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Як ми зазначили вище, Феодосію в народі називали Колосницею. Тому, крім пшениці, 11 червня приділяли увагу гречці. У цей день нею починали засівати поля та вірили, що свята подарує гарний врожай.
Крім того, народні прикмети часто пророкували дощі, тому наші предки вірили, що гречка точно зійде.
11 червня день ангела відзначають Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.
Зволь керувати мною, Боже мій, Твоєю мудрістю, утримувати мене Твоєю справедливістю, втішати Твоїм милосердям і підтримувати Твоєю міццю. Присвячую Тобі думки, слова, учинки і страждання свої, щоб віднині я думав і говорив тільки про Тебе, і все чинив згідно з Тобою, і страждав тільки для Тебе.
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