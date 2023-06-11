Церковный праздник 11 июня: что строго запрещено делать и кто празднует именины

11 июня по религиозному календарю чтят память святой Феодосии. В народе ее называли Феодосия Колосница, ведь именно в этот день начинала колоситься рожь.
Что нельзя сегодня делать и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.
Как мы отметили выше, Феодосию в народе называли Колосницей. Поэтому кроме пшеницы, 11 июня уделяли внимание гречке. В этот день ею начинали засевать поля и верили, что святая подарят хороший урожай.
Кроме того, народные приметы часто пророчили дожди, поэтому наши предки верили, что гречка точно сойдет.
11 июня день ангела отмечают Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.
Небесный Защитник мой святой, назначенный мне Богом в момент рождения моего, мой Ангел-Хранитель! Ты всегда рядом со мной, так прошу тебя поддержать меня в моем благом начинании, пусть дела мои сложатся удачно. Защити меня от наговоров злых людей, которые могут помешать воплотить в жизнь мои мечты, отодвинь от меня всякое зло, просвети меня и подтолкни на правильный путь. Аминь!
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