Церковне свято 10 травня: що потрібно зробити, а що суворо заборонено

Що відомо про цей день

Симеон Єрусалимський – це племінник Йосипа Обручника. У дорослому віці він став свідком чудес, які творив Ісус. Вони так схвилювали його, що Симеон істинно повірив у Господа. Він приєднався до численних послідовників Вчителя і став одним із 70-ти апостолів.

Він проповідував вчення Ісуса, допомагав заблудшим знайти справжню дорогу і нещадно викривав язичників та їхніх ідолів.

По традиції наші пращури проводили цей день на землі, вони орали її та садили різні культури. Щоб визначити, чи настав час сіяти хліб, прикладають руку до землі.

Прикмети погоди на 10 травня

Ясний схід сьогодні – до вітряного літа.

Дощовий день – хліба буде багато.

Хмари дуже швидко пливуть до погіршення погоди.

Вечірній туман обіцяє потепління.

Що не можна робити у цей день

Не слід приймати у гості незнайомих людей. Вважається, що разом із ними у житло може проникнути нечиста сила.

А щоб самому не занести додому погань, необхідно переступити через поріг спиною вперед.

Є кілька прикмет, пов'язаних зі статком. Так, цього дня потрібно обійтися без випічки з капустою – не готувати її та не їсти. А якщо ні, то в будинку перестануть водитися гроші.

Хто має ангела 10 травня

Іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.