RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 10 мая: что нужно сделать, а что строго запрещено

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

10 мая православные верующие чтут память мученика Симеона. В народе день называется - Семен Ранопашец.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - в материале Styler дальше.

Что известно об этом дне

Симеон Иерусалимский – это племянник Иосифа Обручника. Во взрослом возрасте он стал свидетелем чудес, которые творил Иисус. Они так взволновали его, что Симеон истинно уверовал в Господа. Он присоединился к многочисленным последователям Учителя и стал одним из 70-ти апостолов.

Он проповедовал учение Иисуса, помогал заблудшим обрести истинную дорогу и нещадно разоблачал язычников и их идолов.

По традиции наши предки проводили этот день на земле, они вспахивали ее и сажали разные культуры. Чтобы определить, настало ли время сеять хлеб, прикладывают руку к земле.

Приметы погоды на 10 мая

  • Ясный восход сегодня - к ветреному лету.
  • Дождливый день - хлеба будет много.
  • Облака очень быстро плывут - к ухудшению погоды.
  • Вечерний туман обещает потепление.

Что нельзя делать в этот день

  • Не следует принимать в гости незнакомых людей. Считается, что вместе с ними в жилье может проникнуть нечистая сила.
  • А чтобы самому не занести домой нечисть, необходимо переступить через порог спиной вперед.
  • Есть несколько примет, связанных с достатком. Так, в этот день нужно обойтись без выпечки с капустой – не готовить ее и не есть. В противном случае в доме перестанут водиться деньги.

У кого день ангела 10 мая

Именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украинесвято в Україні