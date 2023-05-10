Церковный праздник 10 мая: что нужно сделать, а что строго запрещено

10 мая православные верующие чтут память мученика Симеона. В народе день называется - Семен Ранопашец.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - в материале Styler дальше.
Симеон Иерусалимский – это племянник Иосифа Обручника. Во взрослом возрасте он стал свидетелем чудес, которые творил Иисус. Они так взволновали его, что Симеон истинно уверовал в Господа. Он присоединился к многочисленным последователям Учителя и стал одним из 70-ти апостолов.
Он проповедовал учение Иисуса, помогал заблудшим обрести истинную дорогу и нещадно разоблачал язычников и их идолов.
По традиции наши предки проводили этот день на земле, они вспахивали ее и сажали разные культуры. Чтобы определить, настало ли время сеять хлеб, прикладывают руку к земле.
Именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.
Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.
Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.