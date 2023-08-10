Церковне свято 10 серпня: що суворо не можна робити цього особливого дня, а що треба

Традиції 10 серпня

Наші пращури в цей день збирали врожай груш, яблук, ягід, а також викопували цибулини тюльпанів. При цьому перша склянка зібраних ягід обов'язково віддавалася комусь. Після цього господарі починали займатися підготовкою на зиму.

Люди вірили, що на Прохора обов'язково потрібно з'їсти грушу. Вважалося, що фрукт допомагає зробити правильний вибір у складній ситуації та заспокоїть нерви. Крім того, гілочки з груші вішали над дитячим ліжечком. Це робилося для того, щоб дитина росла розумною.

Що заборонено робити 10 серпня

Не купуйте нічого та не продавайте. Не можна обмінюватися речами, саме тому свято називали Міняли.

Прикмети дня

якщо вранці спостерігалася рання роса, то буде сонячний день

якщо буде вітряний та дощовий день, то буде тривала негода

якщо з'їсти грушу під час заходу сонця, то до вас прийде вирішення проблеми, яке ви довго не могли знайти

дощ, але немає вітру – буде негода

по воді вранці стелиться туман – чекайте на хорошу погоду

високо пливуть хмари – буде ясна та суха погода

Іменини 10 серпня

День ангела сьогодні відзначають Василь, Євфимій, Микола, Павло, Тімон, Анастасія, Антоніна, Олена, Ірина.