Церковный праздник 10 августа: что строго нельзя делать в этот особенный день, а что нужно

Традиции 10 августа

Обычно в этот день наши предки собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов. При этом первый стакан собранных ягод обязательно отдавался кому-то. После чего хозяева начинали заниматься подготовкой на зиму.

Люди верили, что на Прохора обязательно необходимо съесть грушу. Считалось, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, и успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой. Это делалось для того, чтобы ребенок рос умным.

Что запрещено делать 10 августа

Не покупайте ничего и не продавайте. Нельзя обмениваться вещами, именно поэтому праздник и называли Менялы.

Приметы дня

если утром наблюдалась ранняя роса, то значит будет солнечный день

если будет ветреный и дождливый день, то будет продолжительная непогода

если съесть грушу во время заката, то к вам придет решение проблемы, которое вы долго не могли найти

дождь, но нет ветра – будет ненастье

по воде утром стелется туман – ждите хорошую погоду

высоко плывут облака – будет ясная и сухая погода

Именины 10 августа

День ангела сегодня отмечают: Василий, Евфимий, Николай, Павел, Тимон, Анастасия, Антонина, Елена, Ирина.