Церковне свято 10 липня: що суворо заборонено робити і як правильно відзначити

10 липня 2023 року у церковному православному календарі вшановують пам'ять преподобного Самсона. В народі цей день відомий, як Самсонів день. Має він багато цікавих звичаїв, а також заборон.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і як помолитися - в матеріалі Styler далі.

Традиції свята, що треба зробити

Раніше саме в цей період відбувається сінокіс. Люди намагалися зібрати все сіно до цього дня, тому що на Самсона часто починалися дощі. Часто святому Самсону в цей день молилися про те, щоб він поки не посилав дощі.

А ще було прийнято запрошувати до своєї домівки мандрівників, давати їм нічліг, частувати, адже Самсон допомагав бідним і нужденним. Багаті люди виходили на вулицю, щоб подати милостиню бідним.

Вважається, що в цей день обов'язково потрібно пожертвувати щось нужденним людям, і тоді святий Самсон благословить таку людину.

На Самсона було прийнято варити кашу із зерна нового врожаю. Вважалося, що такий ритуал допоможе привабити хороший урожай і ситість в будинок. Кашею пригощалися всією сім'єю, починаючи з самого дорослого родича.

Прикмети 10 липня

Дощ на Самсона - опади будуть постійно йти аж до самого "бабиного літа".

Кучеряві хмари пливуть з північної сторони - це віщує посуху. Якщо хмари пливуть із заходу - буде погана погода.

Якщо птахи літають низько над землею - це до негоди.

Веселка з'явилася - до спекотної погоди з посушливим повітрям.

Що заборонено робити на Самсона

Не варто сваритися, лаятися, ображати інших і ображатися самим

Дивитися в дзеркало в цей день не бажано, адже так можна "втратити красу"

Сьогодні не рекомендується виходити на город, а також важко фізично працювати

Не рекомендується викидати залишки зі столу, щоб не накликати злидні

Не варто зривати живі квіти, бо будуть проблеми.

Не можна підбирати гроші з землі, щоб не накликати біди

Не дуже вдалий день для романтичних справ, весілля, побачень і любовних зізнань

У кого день ангела

10 липня іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин.

Як помолитися для гарного врожаю