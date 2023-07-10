Церковне свято 10 липня: що суворо заборонено робити і як правильно відзначити
10 липня 2023 року у церковному православному календарі вшановують пам'ять преподобного Самсона. В народі цей день відомий, як Самсонів день. Має він багато цікавих звичаїв, а також заборон.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і як помолитися - в матеріалі Styler далі.
Традиції свята, що треба зробити
Раніше саме в цей період відбувається сінокіс. Люди намагалися зібрати все сіно до цього дня, тому що на Самсона часто починалися дощі. Часто святому Самсону в цей день молилися про те, щоб він поки не посилав дощі.
А ще було прийнято запрошувати до своєї домівки мандрівників, давати їм нічліг, частувати, адже Самсон допомагав бідним і нужденним. Багаті люди виходили на вулицю, щоб подати милостиню бідним.
Вважається, що в цей день обов'язково потрібно пожертвувати щось нужденним людям, і тоді святий Самсон благословить таку людину.
На Самсона було прийнято варити кашу із зерна нового врожаю. Вважалося, що такий ритуал допоможе привабити хороший урожай і ситість в будинок. Кашею пригощалися всією сім'єю, починаючи з самого дорослого родича.
Прикмети 10 липня
Дощ на Самсона - опади будуть постійно йти аж до самого "бабиного літа".
Кучеряві хмари пливуть з північної сторони - це віщує посуху. Якщо хмари пливуть із заходу - буде погана погода.
Якщо птахи літають низько над землею - це до негоди.
Веселка з'явилася - до спекотної погоди з посушливим повітрям.
Що заборонено робити на Самсона
- Не варто сваритися, лаятися, ображати інших і ображатися самим
- Дивитися в дзеркало в цей день не бажано, адже так можна "втратити красу"
- Сьогодні не рекомендується виходити на город, а також важко фізично працювати
- Не рекомендується викидати залишки зі столу, щоб не накликати злидні
- Не варто зривати живі квіти, бо будуть проблеми.
- Не можна підбирати гроші з землі, щоб не накликати біди
- Не дуже вдалий день для романтичних справ, весілля, побачень і любовних зізнань
У кого день ангела
10 липня іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин.
Як помолитися для гарного врожаю
Господи Боже, Отче Небесний, ти сказав нашому праотцеві Адаму: "У поті чола твого будеш їсти хліб твій".
Підкоряючись твоїй святій волі, я працюю з молитвою на устах і прошу тебе: допоможи мені і благослови мою працю.
Нехай моя нива примножиться урожаєм - мені і моїм рідним на достаток, а Тобі, Господи, на славу.
Амінь.
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