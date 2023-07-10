Церковный праздник 10 июля: что строго запрещено делать и как правильно отметить

10 июля 2023 года в церковном православном календаре чтят память преподобного Самсона. В народе этот день известен, как Самсонов день. Есть у него много интересных обычаев, а также запретов.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и как помолиться - в материале Styler дальше.

Традиции праздника, что нужно сделать

Раньше именно в этот период происходит сенокос. Люди пытались собрать все сено до этого дня, потому что на Самсона часто начинались дожди. Часто святому Самсону в этот день молились, чтобы он пока не посылал дожди.

А еще было принято приглашать в свой дом путешественников, давать им ночлег, угощать, ведь Самсон помогал бедным и нуждающимся. Богатые люди выходили на улицу, чтобы раздать милостыню бедным.

Считается, что в этот день обязательно нужно пожертвовать что-то нуждающимся людям, и тогда святой Самсон благословит такого человека.

На Самсона было принято варить кашу из зерна нового урожая. Считалось, что подобный ритуал поможет привлечь хороший урожай и сытость в дом. Кашей угощались всей семьей, начиная с самого взрослого родсвенника.

Приметы 10 июля

Дождь на Самсона - осадки будут постоянно идти до самого "бабьего лета".

Кучерявые облака плывут с северной стороны - это предвещает засуху. Если облака плывут с запада, будет плохая погода.

Если птицы летают низко над землей - это к непогоде.

Радуга появилась - к жаркой погоде с засушливым воздухом.

Что запрещено делать на Самсона

Не стоит ссориться, ругаться, обижать других и обижаться самим

Смотреть в зеркало в этот день не желательно, ведь так можно "потерять красоту"

Сегодня не рекомендуется выходить на огород, а также тяжело физически работать

Не рекомендуется выбрасывать остатки из стола, чтобы не навлечь нищету

Не стоит срывать живые цветы, потому что будут проблемы.

Нельзя подбирать деньги с земли, чтобы не навлечь беды

Не очень удачный день для романтических дел, свадьбы, свиданий и любовных признаний

У кого день ангела

10 июля именины отмечают владельцы таких имен: Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартын.

Как помолиться для хорошего урожая