Церковный праздник 10 июля: что строго запрещено делать и как правильно отметить
10 июля 2023 года в церковном православном календаре чтят память преподобного Самсона. В народе этот день известен, как Самсонов день. Есть у него много интересных обычаев, а также запретов.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и как помолиться - в материале Styler дальше.
Традиции праздника, что нужно сделать
Раньше именно в этот период происходит сенокос. Люди пытались собрать все сено до этого дня, потому что на Самсона часто начинались дожди. Часто святому Самсону в этот день молились, чтобы он пока не посылал дожди.
А еще было принято приглашать в свой дом путешественников, давать им ночлег, угощать, ведь Самсон помогал бедным и нуждающимся. Богатые люди выходили на улицу, чтобы раздать милостыню бедным.
Считается, что в этот день обязательно нужно пожертвовать что-то нуждающимся людям, и тогда святой Самсон благословит такого человека.
На Самсона было принято варить кашу из зерна нового урожая. Считалось, что подобный ритуал поможет привлечь хороший урожай и сытость в дом. Кашей угощались всей семьей, начиная с самого взрослого родсвенника.
Приметы 10 июля
Дождь на Самсона - осадки будут постоянно идти до самого "бабьего лета".
Кучерявые облака плывут с северной стороны - это предвещает засуху. Если облака плывут с запада, будет плохая погода.
Если птицы летают низко над землей - это к непогоде.
Радуга появилась - к жаркой погоде с засушливым воздухом.
Что запрещено делать на Самсона
- Не стоит ссориться, ругаться, обижать других и обижаться самим
- Смотреть в зеркало в этот день не желательно, ведь так можно "потерять красоту"
- Сегодня не рекомендуется выходить на огород, а также тяжело физически работать
- Не рекомендуется выбрасывать остатки из стола, чтобы не навлечь нищету
- Не стоит срывать живые цветы, потому что будут проблемы.
- Нельзя подбирать деньги с земли, чтобы не навлечь беды
- Не очень удачный день для романтических дел, свадьбы, свиданий и любовных признаний
У кого день ангела
10 июля именины отмечают владельцы таких имен: Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартын.
Как помолиться для хорошего урожая
Господи Боже, Отче небесный, Ты сказал нашему праотцу Адаму: "В поте лица твоего будешь есть хлеб твой".
Повинуясь Твоей святой воле, я работаю с молитвой на устах и прошу Тебя: помоги мне и благослови мой труд.
Пусть моя нива умножится урожаем - мне и моим родным на довольство, а Тебе, Господи, во славу.
Аминь.
Ранее мы писали, какие праздники отметим в августе 2023 года.
Также узнайте, какой юбилей нельзя праздновать, потому что будет беда.