UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 10 червня: що сьогодні не можна робити та як молитися

10 червня православні вшановують пам'ять святого Микити сповідника (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Сьогодні, 10 червня, православна церква вшановує пам'ять святого Микити сповідника.

Що не можна робити у це свято, як правильно молитися, у кого День ангела і всі традиції наших предків – у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Микита проживав у другій половині VIII століття і з юності знайшов любов до Бога. Незабаром він зрікся всього мирського і присвятив себе служінню Христу. Після цього він пішов до єпископів, а потім і архіпастирів. Микиту люди запам'ятали, як милосердної, благочестивої та доброї людини. Він завжди дбав про немічних, дітей та вдів.

У народі Микиту прозвали Гусятником і стали молитися, щоб заручитися підтримкою у захисті від диких птахів, що часто крадуть гусей із двору.

За народними прикметами, на Микиту Гусятника необхідно було задобрити водяного, щоб він не мучив свійських птахів.

Що не можна робити 10 червня

У цей день дуже небажано лаятись, особливо кричати на дітей. Малюки саме сьогодні особливо потребують батьківського захисту та підтримки.

Краще не витрачати багато сил витрачати на фізичну роботу, бо можна втратити свою енергію. Проведіть день з сім'єю без особливих турбот.

Народні прикмети на 10 червня

  • Веселка після дощу скоро пропадає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.
  • Якщо колодязний журавель почав скрипіти, то погода незабаром зміниться.
  • Роса на колосках з ранку – на добрий колос.
  • Якщо над лісом синіє повітря – буде тепло.
  • Тихий день Микити-гусятника віщує добрий урожай.
  • Якщо багато мурах на мурашнику – погода буде гарною.

Наші пращури помітили, що роса, яка утворилася після заходу сонця і зникла після його сходу, говорить про погіршення погоди.

Хто святкує День ангела 10 червня

День ангела (іменини) сьогодні відзначають: Євтихій, Еліконіда, Елладій, Гнат, Микита.

Молитва до святого Микити сповідника

О великий Христов страстотерпче Микито! Почуй молитву нас, грішних, і визволи нас (імена) від усякого смутку і ті, що знаходять напасти, від раптової смерті і від усякого зла: в годину ж розлучення душі від тіла віджени, страстотерпче, всяку лукаву думку і лукаві біси, що нехай прийме душі наша зі світом у місце світло Христос Господь Бог наш, бо від Нього очищення гріхів, і Той є спасіння душ наших, Йому належить всяка слава, честь і поклоніння, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас і на віки віків.

Раніше ми писали про те, які важливі церковні свята у червні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Українісвято в Україні