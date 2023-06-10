Церковне свято 10 червня: що сьогодні не можна робити та як молитися

У чому суть свята

Микита проживав у другій половині VIII століття і з юності знайшов любов до Бога. Незабаром він зрікся всього мирського і присвятив себе служінню Христу. Після цього він пішов до єпископів, а потім і архіпастирів. Микиту люди запам'ятали, як милосердної, благочестивої та доброї людини. Він завжди дбав про немічних, дітей та вдів.

У народі Микиту прозвали Гусятником і стали молитися, щоб заручитися підтримкою у захисті від диких птахів, що часто крадуть гусей із двору.

За народними прикметами, на Микиту Гусятника необхідно було задобрити водяного, щоб він не мучив свійських птахів.

Що не можна робити 10 червня

У цей день дуже небажано лаятись, особливо кричати на дітей. Малюки саме сьогодні особливо потребують батьківського захисту та підтримки.

Краще не витрачати багато сил витрачати на фізичну роботу, бо можна втратити свою енергію. Проведіть день з сім'єю без особливих турбот.

Народні прикмети на 10 червня

Веселка після дощу скоро пропадає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.

Якщо колодязний журавель почав скрипіти, то погода незабаром зміниться.

Роса на колосках з ранку – на добрий колос.

Якщо над лісом синіє повітря – буде тепло.

Тихий день Микити-гусятника віщує добрий урожай.

Якщо багато мурах на мурашнику – погода буде гарною.

Наші пращури помітили, що роса, яка утворилася після заходу сонця і зникла після його сходу, говорить про погіршення погоди.

Хто святкує День ангела 10 червня

День ангела (іменини) сьогодні відзначають: Євтихій, Еліконіда, Елладій, Гнат, Микита.

Молитва до святого Микити сповідника

О великий Христов страстотерпче Микито! Почуй молитву нас, грішних, і визволи нас (імена) від усякого смутку і ті, що знаходять напасти, від раптової смерті і від усякого зла: в годину ж розлучення душі від тіла віджени, страстотерпче, всяку лукаву думку і лукаві біси, що нехай прийме душі наша зі світом у місце світло Христос Господь Бог наш, бо від Нього очищення гріхів, і Той є спасіння душ наших, Йому належить всяка слава, честь і поклоніння, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас і на віки віків.