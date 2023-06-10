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Церковный праздник 10 июня: что сегодня нельзя делать и как молиться

10 июня православные чтят память святого Никиты исповедника (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Сегодня, 10 июня, православная церковь чтит память святого Никиты исповедника.

Что нельзя делать в этот праздник, как правильно молиться, у кого День ангела и все традиции наших предков – в материале Styler.

В чем суть праздника

Никита проживал во второй половине VIII века и с юности нашел в себе любовь к Богу. Вскоре он отрекся от всего мирского и посвятил себя служению Христу. После этого он пошел в епископы, а затем и архипастыри. Никиту люди запомнили, как милосердного, благочестивого и доброго человека. Он всегда заботился о немощных, детях и вдовах.

В народе Никиту прозвали Гусятником и стали молиться, для того чтобы заручиться поддержкой в защите от диких птиц, часто крадущих гусей со двора.

По народным приметам, на Никиту Гусятника необходимо было задобрить водяного, чтобы он не изводил домашних птиц.

Что нельзя делать 10 июня

В этот день очень нежелательно ругаться, особенно кричать на детей. Малыши именно сегодня особенно нуждаются в родительской защите и поддержке.

Лучше не тратить много сил тратить на физическую работу, так как можно лишиться своей энергии.Проведите день с семьей без особых хлопот.

Народные приметы на 10 июня

  • Радуга после дождя скоро пропадает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью.
  • Если колодезный журавль начал скрипеть, то погода скоро переменится.
  • Роса на колосьях с утра – на доброе колошение.
  • Если над лесом синеет воздух – будет тепло.
  • Тихий день Никиты-гусятника предвещает хороший урожай.
  • Если много муравьев на муравейнике – погода будет хорошая.

Кстати, наши предки заметили, что роса, образовавшаяся после захода солнца и исчезнувшая после его восхода говорит об ухудшении погоды.

Кто празднует День ангела 10 июня

День ангела (именины) сегодня отмечают: Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат, Никита.

Молитва к святому Никите исповеднику

О великий Христов страстотерпче Никито! Услыши молитву нас, грешных, и избави нас (имена) от всякия печали и находящия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла: в час же разлучения души от тела отжени, страстотерпче, всякую лукавую мысль и лукавыя бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Ранее мы писали о том, какие важные церковные праздники в июне 2023 года.

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