Церковне свято 1 вересня: що в жодному разі не можна робити цього дня

24 серпня у церкві шанують святу Феклу, а також трьох мучеників: Андрія Стратилата, Агапія і Тимофія Газських. У народі це свято також називають Андрій-тепляк або Тепляк Тимофій. І, звичайно, сьогодні в Україні святкують День знань, а діти йдуть до школи.

Що можна й не можна робити, а також кого привітати з днем ангела - дізнайтеся у матеріалі Styler.

Традиції 1 вересня

Основним завданням на сьогодні завжди був збір урожаю буряка та підготовки його на зиму. З тих овочів, що вже дозріли, можна було готувати різні страви.

Іншою традицією цього дня було прибирання в оселі. Господарі та господині мили вікна, підлогу та загалом готували будинок до осені.

У народі є обряд про те, що саме 1 вересня потрібно принести в будинок зв'язки вівса. За повір'ями він не пускає в будинок погану атмосферу, а також дозволяє поліпшити фінансове становище мешканців.

Ще однією традицією було ворожіння на горіхах. Для цього потрібно покласти на стіл волоський горіх і запитати, звідки з'явиться наречений. В який бік горіх покотиться - звідти й чекати судженого.

Народні прикмети цього дня

Якщо вітер дме з півдня, можна очікувати хороший урожай вівса.

Щоб не було проблем із зором, варто уникати контакту з вогнем

Яка погода буде в цей день, таким і буде весь місяць.

Якщо захід сонця золотистий, то скоро буде мороз.

На небі мало хмар - буде ясна та холодна погода.

Що не можна робити 1 вересня

Не розповідайте про свої плани - не збудуться.

Не варто скаржитися - зіткнетеся з більш серйозними труднощами.

Не ремонтуйте взуття, одяг, якщо збираєтеся в поїздку - втратите здоров'я.

Не заздріть - будете мати потребу в грошах.

Хто святкує іменини

Андрій, Микола, Тимофій.