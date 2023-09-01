Церковне свято 1 вересня: що в жодному разі не можна робити цього дня
24 серпня у церкві шанують святу Феклу, а також трьох мучеників: Андрія Стратилата, Агапія і Тимофія Газських. У народі це свято також називають Андрій-тепляк або Тепляк Тимофій. І, звичайно, сьогодні в Україні святкують День знань, а діти йдуть до школи.
Що можна й не можна робити, а також кого привітати з днем ангела - дізнайтеся у матеріалі Styler.
Традиції 1 вересня
Основним завданням на сьогодні завжди був збір урожаю буряка та підготовки його на зиму. З тих овочів, що вже дозріли, можна було готувати різні страви.
Іншою традицією цього дня було прибирання в оселі. Господарі та господині мили вікна, підлогу та загалом готували будинок до осені.
У народі є обряд про те, що саме 1 вересня потрібно принести в будинок зв'язки вівса. За повір'ями він не пускає в будинок погану атмосферу, а також дозволяє поліпшити фінансове становище мешканців.
Ще однією традицією було ворожіння на горіхах. Для цього потрібно покласти на стіл волоський горіх і запитати, звідки з'явиться наречений. В який бік горіх покотиться - звідти й чекати судженого.
Народні прикмети цього дня
- Якщо вітер дме з півдня, можна очікувати хороший урожай вівса.
- Щоб не було проблем із зором, варто уникати контакту з вогнем
- Яка погода буде в цей день, таким і буде весь місяць.
- Якщо захід сонця золотистий, то скоро буде мороз.
- На небі мало хмар - буде ясна та холодна погода.
Що не можна робити 1 вересня
- Не розповідайте про свої плани - не збудуться.
- Не варто скаржитися - зіткнетеся з більш серйозними труднощами.
- Не ремонтуйте взуття, одяг, якщо збираєтеся в поїздку - втратите здоров'я.
- Не заздріть - будете мати потребу в грошах.
Хто святкує іменини
Андрій, Микола, Тимофій.
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