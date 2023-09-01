Церковный праздник 1 сентября: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
24 августа в церкви чтят святую Феклу, а также трех мучеников: Андрея Стратилата, Агапия и Тимофея Газских. В народе этот праздник также называют Андрей-тепляк или Тепляк Тимофей. И, конечно, сегодня в Украине отмечают День знаний, а дети идут в школу.
Что можно и нельзя делать, а также кого поздравить с днем ангела - узнайте в материале Styler.
Традиции 1 сентября
Основной задачей на сегодняшний день всегда был сбор урожая свеклы и подготовки ее на зиму. Из уже созревших овощей можно было готовить разные блюда.
Другой традицией этого дня была уборка в доме. Хозяева и хозяйки мыли окна, пол и вообще готовили дом к осени.
В народе есть обряд о том, что именно 1 сентября нужно принести в дом связки овса. По поверьям он не пускает в дом плохую атмосферу, а также позволяет улучшить финансовое положение жителей.
Еще одной традицией было гадание на орехах. Для этого нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится - оттуда и ждать суженого.
Народные приметы этого дня
- Если ветер дует с юга, можно ожидать хорошего урожая овса.
- Чтобы не было проблем со зрением, следует избегать контакта с огнем.
- Какая погода будет в этот день, такой будет весь месяц.
- Если закат золотистый, то скоро будет мороз.
- На небе мало облаков - будет ясная и холодная погода.
Что нельзя делать 1 сентября
- Не рассказывайте о своих планах - не сбудутся.
- Не стоит жаловаться - столкнетесь с более серьезными трудностями.
- Не ремонтируйте обувь, одежду, если собираетесь в поездку - потеряете здоровье.
- Не завидуйте - будете нуждаться в деньгах.
Кто празднует именины
Андрей, Николай, Тимофей.
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