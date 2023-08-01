Церковне свято 1 серпня: що суворо не можна робити цього особливого дня

У чому суть свята і що потрібно зробити

Колись цей день вважався одним із найдощливіших у році. Тому люди намагалися вирушати до лісу за грибами.

Якщо ж літо навпаки було посушливе, то проводили спеціальний обряд призову дощу. Для цього сніп колосків кидали в річку та топили.

Крім того, для обряду могли знайти дівчину, яка відзначає день народження саме 1 серпня. Її називали Мокриною, одягали в гарну сукню і приносили колоски хліба. Тепер дівчина мала віднести колосся до річки, щоб та передала їм вологи небесної.

Цього дня рекомендується носити синій одяг та червоні прикраси - так можна залучити удачу.

Прикмети цього дня

1 серпня йде дощ - наступного року добре вродиться жито, але літо буде дощовим. У народі цей дощ у цей день спостерігав за журавлями.

Гроза вказує на теплу та довгу осінь.

Зранку суха - в обід з'являться хмари.

Якщо багато падаючих зірок, слід чекати сильних вітрів.

Якщо хороша та сонячна погода, то бабине літо буде довгим.

Затяжні дощі - до бідності та неврожаю.

Що не можна робити на Мокрини

Не можна сваритися, лаятись, ображатися, а також лінуватися та брехати.

Чоловікам не можна купатися в річці, інакше можна спричинити лихо на сім'ю.

Краще не їсти яблук, інакше натягнете на себе дрібні неприємності.

Не можна також впускати в будинок оводів, інакше вдома буде небіжчик.

Не можна ходити брудним та неохайним.

Не варто підіймати із землі втрачені речі.

Не можна давати чи брати гроші у борг.

День ангела сьогодні відзначають:

Роман, Степан, Тихін, Дмитро, Григорій, Митрофан. Привітайте цих людей з іменинами!