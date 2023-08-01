Церковне свято 1 серпня: що суворо не можна робити цього особливого дня

1 серпня у церковному календарі - день пам'яті Макрини Молодшої. У народі цей день називали просто - Макрини.
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Колись цей день вважався одним із найдощливіших у році. Тому люди намагалися вирушати до лісу за грибами.
Якщо ж літо навпаки було посушливе, то проводили спеціальний обряд призову дощу. Для цього сніп колосків кидали в річку та топили.
Крім того, для обряду могли знайти дівчину, яка відзначає день народження саме 1 серпня. Її називали Мокриною, одягали в гарну сукню і приносили колоски хліба. Тепер дівчина мала віднести колосся до річки, щоб та передала їм вологи небесної.
Цього дня рекомендується носити синій одяг та червоні прикраси - так можна залучити удачу.
Роман, Степан, Тихін, Дмитро, Григорій, Митрофан. Привітайте цих людей з іменинами!
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