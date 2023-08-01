Церковный праздник 1 августа: что строго нельзя делать в этот особенный день

В чем суть праздника, и что нужно сделать

Когда-то этот день считался одним из самых дождливых в году. Поэтому люди старались отправляться в лес за грибами.

Если же лето наоборот было засушливым, то проводили специальный обряд призыва дождя. Для этого сноп колосьев бросали в реку и топили.

Кроме того для обряда могли найти девушку, отмечающую день рождения именно 1 августа. Ее называли Мокриной, облекали в красивое платье и приносили колосья хлеба. Теперь девушка должна была отнести колосья к реке, чтобы та передала им влаги небесной.

В этот день рекомендуется носить синюю одежду и красные украшения - так можно привлечь удачу.

Приметы этого дня

1 августа идет дождь - в следующем году хорошо уродится рожь, но лето будет дождливым. Дождь в этот день также к неурожаю орехов.

Гроза указывает на теплую и долгую осень.

Утром трава сухая - в обед появятся облака.

Если много падающих звезд, то следует ждать сильных ветров.

Если хорошая и солнечная погода, то бабье лето будет долгим.

Затяжные дожди - к бедности и неурожаю.

Что нельзя делать на Мокрины

Нельзя ссориться, ругаться, обижаться, а также лениться и врать.

Мужчинам нельзя купаться в реке, иначе можно навлечь беду на семью.

Лучше не есть яблок, иначе навлечете на себя мелкие неприятности.

Нельзя также впускать в дом оводов, иначе дома будет покойник.

Нельзя ходить грязным и неопрятным.

Не стоит поднимать с земли потерянные вещи.

Нельзя давать или брать деньги в долг.

День ангела сегодня отмечают:

Роман, Степан, Тихон, Дмитрий, Григорий, Митрофан. Поздравьте этих людей с именинами!