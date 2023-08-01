Церковный праздник 1 августа: что строго нельзя делать в этот особенный день

1 августа в церковном календаре - день памяти Макрины Младшей. В народе этот день называли просто - Мокрины.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы - в материале Styler ниже.
Когда-то этот день считался одним из самых дождливых в году. Поэтому люди старались отправляться в лес за грибами.
Если же лето наоборот было засушливым, то проводили специальный обряд призыва дождя. Для этого сноп колосьев бросали в реку и топили.
Кроме того для обряда могли найти девушку, отмечающую день рождения именно 1 августа. Ее называли Мокриной, облекали в красивое платье и приносили колосья хлеба. Теперь девушка должна была отнести колосья к реке, чтобы та передала им влаги небесной.
В этот день рекомендуется носить синюю одежду и красные украшения - так можно привлечь удачу.
Роман, Степан, Тихон, Дмитрий, Григорий, Митрофан. Поздравьте этих людей с именинами!
Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.
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