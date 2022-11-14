Церковне і народне свято 14 листопада: що суворо заборонено робити в особливий день

14 листопада за православним церковним календарем вшановується пам'ять двох братів, Косми і Даміана (Кузьми і Дем'яна). В народі його знали під назвами Кузьминки осінні, День Кузьми і Дем'яна, Курятники, Святі безсрібники.
Читайте нижче в нашому матеріалі, що можна і не можна робити в цей день.
Головні традиції цього дня пов'язані з курми. Колись було прийнято обмінюватися курми в знак особливої поваги. Таких курей не різали, а тримали заради яєць - вони вважалися цілющими.
Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птиця в даному випадку символізувала щастя, родючість, достаток та гроші.
Щоб поправити здоров'я 14 листопада потрібно з'їсти куряче серце.
В цей день молоді дівчата молилися святим Кузьмі і Дем'яну про красу, здоров'я і молодість, а також просили зустрічі з хорошим нареченим.
Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. Обов'язково привітайте близьких, яких так звуть, зі святом.
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