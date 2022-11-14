Церковный и народный праздник 14 ноября: что строго запрещено делать в особый день

14 ноября по православному церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.
Читайте ниже в нашем материале, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц – они считались целебными.
Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.
Чтобы поправить здоровье 14 ноября, нужно съесть куриное сердце.
В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.
Адриан, Хома, Кузьма и Демьян. Обязательно поздравьте близких, которых так зовут, с праздником.
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