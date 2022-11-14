Церковный и народный праздник 14 ноября: что строго запрещено делать в особый день

Что нужно сделать 14 ноября

Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц – они считались целебными.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.

Чтобы поправить здоровье 14 ноября, нужно съесть куриное сердце.

В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.

Народные приметы на Кузьмы:

Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год – неурожайным.

Выпало много снега – готовьтесь к весеннему наводнению.

В этот день небольшой мороз – похолодает нескоро.

Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.

Теплый день – к мягкой зиме.

Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебны.

Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие.

Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она, скорее всего, удачная.

14 ноября День ангела празднуют:

Адриан, Хома, Кузьма и Демьян. Обязательно поздравьте близких, которых так зовут, с праздником.

Что нельзя делать в этот день