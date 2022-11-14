Церковне і народне свято 14 листопада: що суворо заборонено робити в особливий день

14 листопада за православним церковним календарем вшановується пам'ять двох братів, Косми і Даміана (Кузьми і Дем'яна). В народі його знали під назвами Кузьминки осінні, День Кузьми і Дем'яна, Курятники, Святі безсрібники.

Читайте нижче в нашому матеріалі , що можна і не можна робити в цей день.

Що треба зробити 14 листопада

Головні традиції цього дня пов'язані з курми. Колись було прийнято обмінюватися курми в знак особливої поваги. Таких курей не різали, а тримали заради яєць - вони вважалися цілющими.

Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птиця в даному випадку символізувала щастя, родючість, достаток та гроші.

Щоб поправити здоров'я 14 листопада потрібно з'їсти куряче серце.

В цей день молоді дівчата молилися святим Кузьмі і Дем'яну про красу, здоров'я і молодість, а також просили зустрічі з хорошим нареченим.

Народні прикмети на Кузьми:

Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік - неврожайним.

Випало багато снігу - готуйтеся до весняної повені.

В цей день невеликий мороз - похолодає нескоро.

Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.

Теплий день – до м'якої зими.

Якщо курка знесла яйця 14 листопада, то вони цілющі.

Якщо вночі в будинку занявкала кішка, то чекати радісну подію.

Якщо у вас раптом виникла несподівана ідея, то реалізуйте її. Вона швидше за все вдала.

14 листопада День ангела святкують:

Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.​ Обов'язково привітайте близьких, яких так звуть, зі святом.

Що не можна робити в цей день