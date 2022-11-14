Церковне і народне свято 14 листопада: що суворо заборонено робити в особливий день
14 листопада за православним церковним календарем вшановується пам'ять двох братів, Косми і Даміана (Кузьми і Дем'яна). В народі його знали під назвами Кузьминки осінні, День Кузьми і Дем'яна, Курятники, Святі безсрібники.
Читайте нижче в нашому матеріалі, що можна і не можна робити в цей день.
Що треба зробити 14 листопада
Головні традиції цього дня пов'язані з курми. Колись було прийнято обмінюватися курми в знак особливої поваги. Таких курей не різали, а тримали заради яєць - вони вважалися цілющими.
Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птиця в даному випадку символізувала щастя, родючість, достаток та гроші.
Щоб поправити здоров'я 14 листопада потрібно з'їсти куряче серце.
В цей день молоді дівчата молилися святим Кузьмі і Дем'яну про красу, здоров'я і молодість, а також просили зустрічі з хорошим нареченим.
Народні прикмети на Кузьми:
- Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік - неврожайним.
- Випало багато снігу - готуйтеся до весняної повені.
- В цей день невеликий мороз - похолодає нескоро.
- Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.
- Теплий день – до м'якої зими.
- Якщо курка знесла яйця 14 листопада, то вони цілющі.
- Якщо вночі в будинку занявкала кішка, то чекати радісну подію.
- Якщо у вас раптом виникла несподівана ідея, то реалізуйте її. Вона швидше за все вдала.
14 листопада День ангела святкують:
Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. Обов'язково привітайте близьких, яких так звуть, зі святом.
Що не можна робити в цей день
- Виливати воду після купання немовля на вулицю, інакше дитя погано спатиме.
- Братися за нові справи, нічого хорошого з цього не вийде.
- Витрачати багато грошей, бо можна привернути бідність.
- Важко фізично працювати та займатися рукоділлям.
- Небажано дивитися в очі жебракам, коли подаєте милостиню. Якщо порушити заборону, вас чекають біди і нещастя.
- Не можна їсти нирки тварин, інакше можуть захворіти власні нирки. А ось їсти сердечка дозволено.
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