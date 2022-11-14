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Церковный и народный праздник 14 ноября: что строго запрещено делать в особый день

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Понедельник 14 ноября 2022 06:00
Церковный и народный праздник 14 ноября: что строго запрещено делать в особый день Фото: Какой церковный и народный праздник 14 ноября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

14 ноября по православному церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.

Читайте ниже в нашем материале, что можно и нельзя делать в этот день.

Что нужно сделать 14 ноября

Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц – они считались целебными.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.

Чтобы поправить здоровье 14 ноября, нужно съесть куриное сердце.

В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.

Народные приметы на Кузьмы:

  • Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год – неурожайным.
  • Выпало много снега – готовьтесь к весеннему наводнению.
  • В этот день небольшой мороз – похолодает нескоро.
  • Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.
  • Теплый день – к мягкой зиме.
  • Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебны.
  • Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие.
  • Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она, скорее всего, удачная.

14 ноября День ангела празднуют:

Адриан, Хома, Кузьма и Демьян. Обязательно поздравьте близких, которых так зовут, с праздником.

Что нельзя делать в этот день

  • Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать.
  • Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет.
  • Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность.
  • Трудно физически работать и заниматься рукоделием.
  • Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние. Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья.
  • Нельзя есть почки животных, в противном случае могут заболеть собственные почки. А вот есть сердечки можно.

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Кроме того, мы писали, какие праздники отмечаются в последний месяц года.

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