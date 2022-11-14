Церковный и народный праздник 14 ноября: что строго запрещено делать в особый день
14 ноября по православному церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.
Читайте ниже в нашем материале, что можно и нельзя делать в этот день.
Что нужно сделать 14 ноября
Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц – они считались целебными.
Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.
Чтобы поправить здоровье 14 ноября, нужно съесть куриное сердце.
В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.
Народные приметы на Кузьмы:
- Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год – неурожайным.
- Выпало много снега – готовьтесь к весеннему наводнению.
- В этот день небольшой мороз – похолодает нескоро.
- Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.
- Теплый день – к мягкой зиме.
- Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебны.
- Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие.
- Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она, скорее всего, удачная.
14 ноября День ангела празднуют:
Адриан, Хома, Кузьма и Демьян. Обязательно поздравьте близких, которых так зовут, с праздником.
Что нельзя делать в этот день
- Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать.
- Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет.
- Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность.
- Трудно физически работать и заниматься рукоделием.
- Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние. Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья.
- Нельзя есть почки животных, в противном случае могут заболеть собственные почки. А вот есть сердечки можно.
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